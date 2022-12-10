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https://sputnikarabic.ae/20221210/واشنطن-تنفق-11-مليار-دولار-على-الهجمات-الإلكترونية-ضد-الحكومات-غير-المرغوب-فيها-1071039964.html
واشنطن تنفق 11 مليار دولار على الهجمات الإلكترونية ضد الحكومات "غير المرغوب فيها"
واشنطن تنفق 11 مليار دولار على الهجمات الإلكترونية ضد الحكومات "غير المرغوب فيها"
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ستنفق 11 مليار دولار في 2023 على الهجمات الإلكترونية ضد الحكومات "غير... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T04:44+0000
2022-12-10T04:47+0000
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال لوكالة سبوتنيك، "تريد الدول الغربية استخدام المعلومات وشركاتها الناقلة، نحن نتحدث عن البيانات الضخمة البرامج لنقلها لإخضاع الحكومات غير الموالية (للولايات المتحدة) من خلال الهجمات الإلكترونية".وأكد سيرومولوتوف، أن الحكومة الأمريكية تخصص سنويًا مبالغ ضخمة من المال لهذا الغرض. و"ميزانية البنتاغون فقط لهذه الأغراض في عام 2023 ستكون أكثر من 11 مليار دولار".
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أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تنفق 11 مليار دولار على الهجمات الإلكترونية ضد الحكومات "غير المرغوب فيها"

04:44 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 04:47 GMT 10.12.2022)
© Sputnik . Maksim Blinovأوليغ سيرومولوتوف
أوليغ سيرومولوتوف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ستنفق 11 مليار دولار في 2023 على الهجمات الإلكترونية ضد الحكومات "غير المرغوب فيها".
موسكو - سبوتنيك. وقال لوكالة سبوتنيك، "تريد الدول الغربية استخدام المعلومات وشركاتها الناقلة، نحن نتحدث عن البيانات الضخمة البرامج لنقلها لإخضاع الحكومات غير الموالية (للولايات المتحدة) من خلال الهجمات الإلكترونية".
وأكد سيرومولوتوف، أن الحكومة الأمريكية تخصص سنويًا مبالغ ضخمة من المال لهذا الغرض. و"ميزانية البنتاغون فقط لهذه الأغراض في عام 2023 ستكون أكثر من 11 مليار دولار".
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