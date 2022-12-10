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https://sputnikarabic.ae/20221210/وزيرة-الخارجية-الألمانية-تلغي-رحلتها-إلى-بريطانيا-بسبب-تجمد-طائرتها-1071052321.html
وزيرة الخارجية الألمانية تلغي رحلتها إلى بريطانيا بسبب تجمد طائرتها
وزيرة الخارجية الألمانية تلغي رحلتها إلى بريطانيا بسبب تجمد طائرتها
اضطرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى إلغاء رحلة مقررة لها إلى بريطانيا، بعد أن ‏تعرضت الطائرة التي كانت ستستقلها من دبلن في أيرلندا لعطل، بسبب... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T14:09+0000
2022-12-10T14:11+0000
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وقالت بيربوك إنها "حزينة جدا" لأنها لم تستطع خلال زيارتها مقابلة وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، وفقا لقناة "دويتشه فيلة" الألمانية.وأضافت: "لكن لا يمكنك فعل أي شيء حيال القوة القاهرة - وبالتأكيد ليس بشأن الجليد والثلج غير المتوقعين في دبلن".ومن المقرر أن تعود إلى برلين بعد أن يتم إزالة الجليد من طائرتها.وكتب مطار دبلن على "تويتر"، أمس الجمعة، أن الجليد الشديد المتراكم على الطائرات تسبب في تأخير وإلغاء الرحلات الجوية.وفي يوم الخميس الماضي، التقت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التقت بنظيرها الأيرلندي، سيمون كوفيني، في دبلن بأيرلندا.وكانت بيربوك حريصة على السفر إلى المملكة المتحدة لتأكيد أهمية شراكة ألمانيا مع بريطانيا، على الرغم من المشاكل الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".وكان اجتماع وزيرة الخارجية الألمانية مع نظيرها البريطاني، جيسم كليفرلي، قد تم تأجيله مرتين من قبل، الأولى عندما تقدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، باستقالته، والثانية بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر/ أيلول.يشار إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تخرج فيها مشاكل الطائرات عن مسار الدبلوماسية الألمانية، ففي عام 2018، غابت المستشارة الألمانية آنذاك، أنغيلا ميركل، عن افتتاح قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، بعدما اضطرت طائرتها للهبوط بعد وقت قصير من مغادرتها برلين.
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أخبار ألمانيا, العالم, بريطانيا
أخبار ألمانيا, العالم, بريطانيا

وزيرة الخارجية الألمانية تلغي رحلتها إلى بريطانيا بسبب تجمد طائرتها

14:09 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 14:11 GMT 10.12.2022)
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورأنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية
أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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اضطرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى إلغاء رحلة مقررة لها إلى بريطانيا، بعد أن ‏تعرضت الطائرة التي كانت ستستقلها من دبلن في أيرلندا لعطل، بسبب الجليد المتراكم عليها.‏
وقالت بيربوك إنها "حزينة جدا" لأنها لم تستطع خلال زيارتها مقابلة وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، وفقا لقناة "دويتشه فيلة" الألمانية.
وأضافت: "لكن لا يمكنك فعل أي شيء حيال القوة القاهرة - وبالتأكيد ليس بشأن الجليد والثلج غير المتوقعين في دبلن".
ومن المقرر أن تعود إلى برلين بعد أن يتم إزالة الجليد من طائرتها.
وكتب مطار دبلن على "تويتر"، أمس الجمعة، أن الجليد الشديد المتراكم على الطائرات تسبب في تأخير وإلغاء الرحلات الجوية.
وفي يوم الخميس الماضي، التقت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التقت بنظيرها الأيرلندي، سيمون كوفيني، في دبلن بأيرلندا.
وكانت بيربوك حريصة على السفر إلى المملكة المتحدة لتأكيد أهمية شراكة ألمانيا مع بريطانيا، على الرغم من المشاكل الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
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وكان اجتماع وزيرة الخارجية الألمانية مع نظيرها البريطاني، جيسم كليفرلي، قد تم تأجيله مرتين من قبل، الأولى عندما تقدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، باستقالته، والثانية بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر/ أيلول.
يشار إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تخرج فيها مشاكل الطائرات عن مسار الدبلوماسية الألمانية، ففي عام 2018، غابت المستشارة الألمانية آنذاك، أنغيلا ميركل، عن افتتاح قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، بعدما اضطرت طائرتها للهبوط بعد وقت قصير من مغادرتها برلين.
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