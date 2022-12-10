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https://sputnikarabic.ae/20221210/وزير-الداخلية-الكويتي-بلادنا-تتعرض-لحرب-ممنهجة-من-تجار-المخدرات-1071056604.html
وزير الداخلية الكويتي: بلادنا تتعرض لحرب ممنهجة من تجار المخدرات
وزير الداخلية الكويتي: بلادنا تتعرض لحرب ممنهجة من تجار المخدرات
قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الكويت، طلال الخالد، إن بلاده تتعرض لحرب ممنهجة من تجار المخدرات، مؤكدا أن الوزارة "لن تسمح لأي من كان... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T15:44+0000
2022-12-10T15:44+0000
الكويت
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وأوضح الوزير خلال إشرافه على ضبطية المخدرات، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية بأن "الكميات المهولة من المخدرات (التي تم ضبطها) تدل على استهداف الكويت ودول الخليج".وتابع: "لكننا بفضل جهود المكافحة وخفر السواحل والجمارك وجميع رجال الداخلية، سنتصدى بكل حسم لتجار المخدرات، ولن نسمح إطلاقاً بالمساس بالكويت".ووجه الوزير الشكر لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم في التصدي بكل قوة وحزم لتجار المواد المخدرة، وتعاونهم المثمر مع الجهات الأمنية المعنية.وأكد أن "التصدي لآفة المخدرات مسؤولية الجميع، ويستدعي تضافر الجهود لمحاربة هذا الخطر الذي يداهم مجتمعنا"، مشددا على أن "أهل الكويت في رقابنا وسنواصل العمل على حمايتهم من خطر المخدرات".وأمس أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط نحو 335 كيلوغراما من مخدر الحشيش ومليون حبة كبتاغون قيمتها أكثر من مليوني دينار كويتي.وأكدت الوزارة في بيان لها، الجمعة، أنه تم إحالة جميع المتهمين والأشياء المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
https://sputnikarabic.ae/20220807/الشرطة-الكويتية-تضبط-باحثا-نفسيا-يهرب-المخدرات-للسجناء-1066106840.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

وزير الداخلية الكويتي: بلادنا تتعرض لحرب ممنهجة من تجار المخدرات

15:44 GMT 10.12.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov
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قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الكويت، طلال الخالد، إن بلاده تتعرض لحرب ممنهجة من تجار المخدرات، مؤكدا أن الوزارة "لن تسمح لأي من كان باستهداف بلدنا".
وأوضح الوزير خلال إشرافه على ضبطية المخدرات، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية بأن "الكميات المهولة من المخدرات (التي تم ضبطها) تدل على استهداف الكويت ودول الخليج".
وتابع: "لكننا بفضل جهود المكافحة وخفر السواحل والجمارك وجميع رجال الداخلية، سنتصدى بكل حسم لتجار المخدرات، ولن نسمح إطلاقاً بالمساس بالكويت".
ووجه الوزير الشكر لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم في التصدي بكل قوة وحزم لتجار المواد المخدرة، وتعاونهم المثمر مع الجهات الأمنية المعنية.
الشرطة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
الشرطة الكويتية تضبط باحثا نفسيا يهرب المخدرات للسجناء
7 أغسطس, 12:43 GMT
وأكد أن "التصدي لآفة المخدرات مسؤولية الجميع، ويستدعي تضافر الجهود لمحاربة هذا الخطر الذي يداهم مجتمعنا"، مشددا على أن "أهل الكويت في رقابنا وسنواصل العمل على حمايتهم من خطر المخدرات".
وأمس أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط نحو 335 كيلوغراما من مخدر الحشيش ومليون حبة كبتاغون قيمتها أكثر من مليوني دينار كويتي.
وأكدت الوزارة في بيان لها، الجمعة، أنه تم إحالة جميع المتهمين والأشياء المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
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