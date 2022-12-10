https://sputnikarabic.ae/20221210/-السوداني-العراقيون-الذين-انتصروا-على-الإرهاب-قادرون-أن-ينتصروا-على-الفساد-1071053027.html
السوداني: العراقيون الذين انتصروا على الإرهاب قادرون أن ينتصروا على الفساد
السوداني: العراقيون الذين انتصروا على الإرهاب قادرون أن ينتصروا على الفساد
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن "العراقيين الذين انتصروا على الإرهابِ قادرين أن ينتصروا على الفساد، الذي بات العدوّ الأول للدولة... 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T14:46+0000
2022-12-10T14:46+0000
2022-12-10T14:50+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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وقال السوداني، خلال الاحتفالية التي أقامتها قيادة العمليات المشتركة بمناسبة الذكرى الخامسة لإعلان النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي، إن "قواتنا المسلحة صنعت هذا النصر بجميع صنوفها، من الجيش والحشد الشعبي والعشائري، وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والرد السريعِ في وزارةِ الداخلية، وقوات البيشمركة، وغيرها من الأجهزة الاستخبارية والقوات الساندة"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأضاف: "كانت فتوى الجهاد الكفائي، نقطة الشروع لتحرير المدن والنواحي، الواحدة تلو الأخرى، ونفتخر اليوم بمن كان في ميدان المعركة يحمل في يدٍ سلاحا وتمتد أخرى لإنقاذ أهله وشعبه"، متابعا: "نفتخر اليوم بمن كان في ميدان المعركة يحمل في يد سلاحا وتمتد أخرى لإنقاذ أهله وشعبه".ولفت إلى أن "العراقيين الذين انتصروا على الإرهابِ قادرون أن ينتصروا على الفساد، الذي بات العدو الأول للدولة وكيانها"، مؤكدا أنه "مازال يتذكر كلمات المرجعية العليا الرشيدة في النجفِ الأشرف، في 2019 بأن معركة الإصلاح أشد من معركة الإرهاب، والعراقيون قادرون على الانتصارِ فيها".يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا.وتواصل قوات الأمن العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي منذ تم إعلان هزيمته عام 2017، بعدما سيطر على مساحات شاسعة من العراق لعدة سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20221210/العراق-مقتل-6-من-تنظيم-داعش-في-صلاح-الدين-1071050986.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
السوداني: العراقيون الذين انتصروا على الإرهاب قادرون أن ينتصروا على الفساد
14:46 GMT 10.12.2022 (تم التحديث: 14:50 GMT 10.12.2022) تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن "العراقيين الذين انتصروا على الإرهابِ قادرين أن ينتصروا على الفساد، الذي بات العدوّ الأول للدولة وكيانها".
وقال السوداني، خلال الاحتفالية التي أقامتها قيادة العمليات المشتركة بمناسبة الذكرى الخامسة لإعلان النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي، إن "قواتنا المسلحة صنعت هذا النصر بجميع صنوفها، من الجيش والحشد الشعبي والعشائري، وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والرد السريعِ في وزارةِ الداخلية، وقوات البيشمركة، وغيرها من الأجهزة الاستخبارية والقوات الساندة"، حسب وكالة
الأنباء العراقية- واع.
وأضاف: "كانت فتوى الجهاد الكفائي، نقطة الشروع لتحرير المدن والنواحي، الواحدة تلو الأخرى، ونفتخر اليوم بمن كان في ميدان المعركة يحمل في يدٍ سلاحا وتمتد أخرى لإنقاذ أهله وشعبه"، متابعا: "نفتخر اليوم بمن كان في ميدان المعركة يحمل في يد سلاحا وتمتد أخرى لإنقاذ أهله وشعبه".
ولفت إلى أن "العراقيين الذين انتصروا على الإرهابِ قادرون أن ينتصروا على الفساد، الذي بات العدو الأول للدولة وكيانها"، مؤكدا أنه "مازال يتذكر كلمات المرجعية العليا الرشيدة في النجفِ الأشرف، في 2019 بأن معركة الإصلاح أشد من معركة الإرهاب، والعراقيون قادرون على الانتصارِ فيها".
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا.
وتواصل قوات الأمن العراقية عملياتها الأمنية
لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي منذ تم إعلان هزيمته عام 2017، بعدما سيطر على مساحات شاسعة من العراق لعدة سنوات.