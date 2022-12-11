https://sputnikarabic.ae/20221211/أردوغان-يتهم-أمريكا-مجددا-بدعم-الإرهابيين-في-شمال-سوريا-ويهدد-بعملية-عسكرية-كبيرة-1071103276.html
أردوغان يتهم أمريكا مجددا بدعم الإرهابيين في شمال سوريا ويهدد بعملية عسكرية كبيرة
أردوغان يتهم أمريكا مجددا بدعم الإرهابيين في شمال سوريا ويهدد بعملية عسكرية كبيرة
هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مجددا، اليوم الأحد، أمريكا، قائلا: "إذا لم تستجب لتحذيرات أنقرة من دعم السلاح الذي يرسلونه لسوريا، فإننا سنقضي على... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T21:36+0000
2022-12-11T21:36+0000
2022-12-11T21:36+0000
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
رجب طيب أردوغان
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وقال أردوغان، خلال لقاء مع الشباب في ولاية صامصون شمالي تركيا، "حذرت الولايات المتحدة مرات كثيرة من دعم السلاح الذي يرسلونه لسوريا، ولكن لم يستجيبوا لتحذيراتنا، وهم يرتكبون خطأ بحقنا.عندما يحين الوقت والمكان المناسبين سنقضي على التهديدات التي تواجهنا بأيدينا"، حسب وكالة الأناضول التركية.وأضاف: "الولايات المتحدة أرسلت 4-5 آلاف شاحنة محملة بالأسلحة إلى شمال سوريا للتنظيم الإرهابي ورغم حديثي عن ذلك مرارا وتكرارا لا يكترثون، ولذلك سنقتلع شوكنا بأيدينا".وكان أردوغان أكد أن بلاده "لن تتراجع إطلاقا عن إكمال الشريط الأمني على طول حدودها مع سوريا".وقال، خلال مشاركته حفل افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية جنوبي تركيا، "حتما سنكمل الشريط الأمني البالغ عمقه 30 كم الذي نقوم بإنشائه على طول حدودنا الجنوبية"، مشيرا إلى أن الهجمات التي تتعرض لها تركيا لن تتمكن من ثنيها عن تحقيق هذا الهدف.وتواصل القوات التركية، منذ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات صاروخية ومدفعية، بإسناد جوي في شمال سوريا، تستهدف الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا؛ إلى جانب الإعلان عن ضربات على مدينة عين العرب (كوباني)، وكذلك في شمال العراق.وبينما تقول أنقرة إن تواجدها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها، تؤكد دمشق أن التواجد التركي في البلاد هو احتلال.
https://sputnikarabic.ae/20221201/أردوغان-يبحث-تنفيذ-عملية-برية-محتملة-في-شمال-سوريا-1070722740.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان
أردوغان يتهم أمريكا مجددا بدعم الإرهابيين في شمال سوريا ويهدد بعملية عسكرية كبيرة
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هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مجددا، اليوم الأحد، أمريكا، قائلا: "إذا لم تستجب لتحذيرات أنقرة من دعم السلاح الذي يرسلونه لسوريا، فإننا سنقضي على التهديدات التي تواجهنا بأيدينا".
وقال أردوغان، خلال لقاء مع الشباب في ولاية صامصون شمالي تركيا، "حذرت الولايات المتحدة مرات كثيرة من دعم السلاح الذي يرسلونه لسوريا، ولكن لم يستجيبوا لتحذيراتنا، وهم يرتكبون خطأ بحقنا.عندما يحين الوقت والمكان المناسبين سنقضي على التهديدات التي تواجهنا بأيدينا"، حسب وكالة
الأناضول التركية.
وأضاف: "الولايات المتحدة أرسلت 4-5 آلاف شاحنة محملة بالأسلحة إلى شمال سوريا للتنظيم الإرهابي ورغم حديثي عن ذلك مرارا وتكرارا لا يكترثون، ولذلك سنقتلع شوكنا بأيدينا".
وكان أردوغان أكد أن بلاده "لن تتراجع إطلاقا عن إكمال الشريط الأمني
على طول حدودها مع سوريا".
وقال، خلال مشاركته حفل افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية جنوبي تركيا، "حتما سنكمل الشريط الأمني البالغ عمقه 30 كم الذي نقوم بإنشائه على طول حدودنا الجنوبية"، مشيرا إلى أن الهجمات التي تتعرض لها تركيا لن تتمكن من ثنيها عن تحقيق هذا الهدف.
وتواصل القوات التركية، منذ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات صاروخية ومدفعية، بإسناد جوي في شمال سوريا، تستهدف الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا؛ إلى جانب الإعلان عن ضربات على مدينة عين العرب (كوباني)، وكذلك في شمال العراق.
وبينما تقول أنقرة إن تواجدها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها، تؤكد دمشق أن التواجد التركي في البلاد هو احتلال.