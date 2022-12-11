https://sputnikarabic.ae/20221211/أردوغان-يهدد-بضرب-أثينا-بالطائرات-والمسيرات-التركية-إذا-لم-تتوقف-اليونان-عن-الاستفزازات-1071097182.html

أردوغان يهدد "بضرب أثينا بالطائرات والمسيرات التركية إذا لم تتوقف اليونان عن الاستفزازات"

أردوغان يهدد "بضرب أثينا بالطائرات والمسيرات التركية إذا لم تتوقف اليونان عن الاستفزازات"

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، أن "تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمرت اليونان في تسليح جزر بحر إيجه". 11.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-11T18:43+0000

2022-12-11T18:43+0000

2022-12-11T18:43+0000

اليونان

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

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وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، "أصبحنا ننتج صواريخنا بأنفسنا وهذا أمر يخيف اليونان"، مشيرا إلى أنه "عندما نتحدث عن صاروخ "طيفون" تشعر اليونان بالخوف وتقول إنه يستطيع ضرب أثينا".وكان الرئيس التركي قد جدد مؤخرا، تهديداته ضد اليونان، الشريكة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك بعد أول اجتماع للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ.وقال أردوغان في مؤتمر صحفي، "أيًا كانت الدولة التي تزعجنا، وأيًا كانت الدولة التي تهاجمنا، سيكون ردنا دائمًا: قد نصل فجأة في منتصف الليل".وردا على سؤال عما إذا كان يقصد شن هجوم على اليونان، قال أردوغان للصحفي: "لقد فهمت الأمر بشكل صحيح، وكان ينبغي أن يلتقطوا (اليونان) هذه الرسالة أيضًا".وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا توترات منذ فترة طويلة، وتصاعدت التوترات أيضًا بشأن الاتهامات التركية لليونان بعسكرة الجزر اليونانية شرقي بحر إيجة.وترفض أثينا تلك الادعاءات، وتؤكد بشكل متكرر حقها في الدفاع عن النفس.

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اليونان, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان