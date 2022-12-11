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https://sputnikarabic.ae/20221211/ألمانيا-تعتزم-تشديد-قوانين-السلاح-بعد-مؤامرة-انقلابية-1071087154.html
ألمانيا تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة انقلابية
ألمانيا تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة انقلابية
أعلنت الحكومة الألمانية اعتزامها تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة يشتبه في أنها مدبرة من جماعة يمينية متطرفة بهدف الإطاحة بالحكومة بالعنف وتنصيب فرد سابق في... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T13:56+0000
2022-12-11T13:56+0000
أخبار ألمانيا
مؤامرة
نزع السلاح
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جاء هذا في تصريحات لوزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد أم زونتاج" نشرت، اليوم الأحد.وكانت الشرطة الألمانية قد اعتقلت 25 شخصا الأسبوع الماضي للاشتباه في ضلوعهم في مؤامرة صادمة للكثيرين في أحد أكثر ديمقراطيات أوروبا استقرارا.وينتمي العديد من المشتبه بهم إلى حركة "مواطني الرايخ" التي وصفها الادعاء بأنها ترفض وجود الدولة الألمانية الحديثة.واعتبرت الوزيرة أن هذه الحركة تمثل تهديدا متناميا للبلاد نظرا لاتساع قاعدتها من ألفين إلى 23 ألفا في العام الماضي.وأضافت وزيرة الداخلية: "هؤلاء ليسوا أشخاصا مخابيل لا أذى منهم لكنهم إرهابيين مشتبه بهم يقبعون الآن في الحجز الاحتياطي قبل المحاكمة".وذكر ممثلو الادعاء أن من بين المشتبه بهم أشخاص بحوزتهم أسلحة وعلى دراية بطريقة استخدامها.وأشاروا أيضا إلى أنهم حاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين بالجيش ولديهم مخزونات أسلحة.وحثت الوزيرة السلطات على ممارسة أقصى ضغط لنزع أسلحة أعضاء الحركة.وأوضحت أن هذا هو السبب في أن الحكومة ستقوم "في وقت قريب بتشديد قوانين السلاح".وكانت السلطات الألمانية قد صادرت بالفعل أسلحة من أكثر من ألف من أعضاء الحركة، لكن يعتقد أن هناك 500 آخرين على الأقل لديهم تراخيص سلاح في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221210/ألمانيا-تعلن-انتهاء-أزمة-احتجاز-الرهائن-داخل-مركز-للتسوق-في-مدينة-دريسدن-1071050106.html
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أخبار ألمانيا, مؤامرة, نزع السلاح
أخبار ألمانيا, مؤامرة, نزع السلاح

ألمانيا تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة انقلابية

13:56 GMT 11.12.2022
© AFP 2022 / POOL / JULIAN STRATENSCHULTE الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / POOL / JULIAN STRATENSCHULTE
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أعلنت الحكومة الألمانية اعتزامها تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة يشتبه في أنها مدبرة من جماعة يمينية متطرفة بهدف الإطاحة بالحكومة بالعنف وتنصيب فرد سابق في عائلة ملكية حاكما للبلاد.
جاء هذا في تصريحات لوزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد أم زونتاج" نشرت، اليوم الأحد.
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
ألمانيا تعلن انتهاء أزمة احتجاز الرهائن داخل مركز للتسوق في مدينة دريسدن
أمس, 12:48 GMT
وكانت الشرطة الألمانية قد اعتقلت 25 شخصا الأسبوع الماضي للاشتباه في ضلوعهم في مؤامرة صادمة للكثيرين في أحد أكثر ديمقراطيات أوروبا استقرارا.
وينتمي العديد من المشتبه بهم إلى حركة "مواطني الرايخ" التي وصفها الادعاء بأنها ترفض وجود الدولة الألمانية الحديثة.
واعتبرت الوزيرة أن هذه الحركة تمثل تهديدا متناميا للبلاد نظرا لاتساع قاعدتها من ألفين إلى 23 ألفا في العام الماضي.
وأضافت وزيرة الداخلية: "هؤلاء ليسوا أشخاصا مخابيل لا أذى منهم لكنهم إرهابيين مشتبه بهم يقبعون الآن في الحجز الاحتياطي قبل المحاكمة".
وذكر ممثلو الادعاء أن من بين المشتبه بهم أشخاص بحوزتهم أسلحة وعلى دراية بطريقة استخدامها.
وأشاروا أيضا إلى أنهم حاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين بالجيش ولديهم مخزونات أسلحة.
وحثت الوزيرة السلطات على ممارسة أقصى ضغط لنزع أسلحة أعضاء الحركة.
وأوضحت أن هذا هو السبب في أن الحكومة ستقوم "في وقت قريب بتشديد قوانين السلاح".
وكانت السلطات الألمانية قد صادرت بالفعل أسلحة من أكثر من ألف من أعضاء الحركة، لكن يعتقد أن هناك 500 آخرين على الأقل لديهم تراخيص سلاح في البلاد.
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