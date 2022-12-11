https://sputnikarabic.ae/20221211/أمريكا-ترسل-أول-وفد-رفيع-المستوى-إلى-الصين-بعد-اجتماع-شي-وبايدن-في-محاولة-لإصلاح-العلاقات-1071072672.html
أمريكا ترسل أول وفد رفيع المستوى إلى الصين بعد اجتماع شي وبايدن... في محاولة لإصلاح العلاقات
أمريكا ترسل أول وفد رفيع المستوى إلى الصين بعد اجتماع شي وبايدن... في محاولة لإصلاح العلاقات
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إرسال أول وفد رفيع المستوى إلى الصين، منذ أن تعهد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، الشهر الماضي بإصلاح... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T06:29+0000
2022-12-11T06:29+0000
2022-12-11T06:29+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1070160387_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7ec53bf282964dea87c44a9040a4707.jpg
وسينضم مساعد وزيرة الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، دانيال كريتنبرينك، إلى مدير مجلس الأمن القومي الأعلى للصين وتايوان، لورا روزنبرجر، في رحلة تبدأ اليوم الأحد، وتنتهي الأربعاء الموافق 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وفقا لبيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.وستشمل رحلة المبعوثين الأمريكيين رفيعي المستوى، الصين وكوريا الجنوبية واليابان.وذكرت الخارجية الأمريكية في بيانها، أمس السبت، أن كريتنبرينك سيتابع اجتماع بايدن مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في جزيرة بالي الإندونيسية، الشهر الماضي، والذي تعهدا فيه "بمواصلة إدارة المنافسة بشكل مسؤول بين بلديهما واستكشاف مجالات التعاون المحتملة".وأضافت أن كريتنبرينك سيقوم بالتحضر لزيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، للصين المقررة في أوائل عام 2023، وهي أول زيارة يقوم بها كبير الدبلوماسيين الأمريكيين منذ 4 سنوات.وخلال اجتماعهما في إندونيسيا الشهر الماضي، ناقش الرئيسان الصيني والأمريكي القضايا الخلافية، بما في ذلك مستقبل تايوان، والقيود الأمريكية على واردات التكنولوجيا الفائقة الصينية، وتحركات الصين لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء العالم.وغادر جو بايدن اجتماعه مع شي جين بينغ، معلنا أنه لا داعي لوقوع حرب باردة جديدة، في حين قال شي لبايدن إن البلدين "يشتركان في مصالح مشتركة أكثر وليس أقل".
https://sputnikarabic.ae/20221114/الرئيس-الصيني-لبايدن-قضية-تايوان-هي-أول-خط-أحمر-يجب-عدم-تجاوزه-في-العلاقات-الصينية-الأمريكية-1070162798.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1070160387_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9227ba4332489863c92c936532e3b1dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن
أمريكا ترسل أول وفد رفيع المستوى إلى الصين بعد اجتماع شي وبايدن... في محاولة لإصلاح العلاقات
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إرسال أول وفد رفيع المستوى إلى الصين، منذ أن تعهد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، الشهر الماضي بإصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين.
وسينضم مساعد وزيرة الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، دانيال كريتنبرينك، إلى مدير مجلس الأمن القومي الأعلى للصين وتايوان، لورا روزنبرجر، في رحلة تبدأ اليوم الأحد، وتنتهي الأربعاء الموافق 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وفقا لبيان على موقع
وزارة الخارجية الأمريكية.
وستشمل رحلة المبعوثين الأمريكيين رفيعي المستوى، الصين وكوريا الجنوبية واليابان.
وذكرت الخارجية الأمريكية في بيانها، أمس السبت، أن كريتنبرينك سيتابع اجتماع بايدن مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في جزيرة بالي الإندونيسية، الشهر الماضي، والذي تعهدا فيه "بمواصلة إدارة المنافسة بشكل مسؤول بين بلديهما واستكشاف مجالات التعاون المحتملة".
وأضافت أن كريتنبرينك سيقوم بالتحضر لزيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، للصين المقررة في أوائل عام 2023، وهي أول زيارة يقوم بها كبير الدبلوماسيين الأمريكيين منذ 4 سنوات.
وخلال اجتماعهما في إندونيسيا الشهر الماضي، ناقش الرئيسان الصيني والأمريكي القضايا الخلافية، بما في ذلك مستقبل تايوان
، والقيود الأمريكية على واردات التكنولوجيا الفائقة الصينية، وتحركات الصين لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء العالم.
وغادر جو بايدن اجتماعه مع شي جين بينغ، معلنا أنه لا داعي لوقوع حرب باردة جديدة، في حين قال شي لبايدن إن البلدين "يشتركان في مصالح مشتركة أكثر وليس أقل".