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https://sputnikarabic.ae/20221211/أمريكا-واليابان-وكوريا-الجنوبية-تعقد-مناقشات-حول-النشاط-العسكري-لبيونغ-يانغ-1071083407.html
أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية تعقد مناقشات حول النشاط العسكري لبيونغ يانغ
أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية تعقد مناقشات حول النشاط العسكري لبيونغ يانغ
يزور المبعوث الكوري الجنوبي لشؤون أمن شبه الجزيرة الكورية كيم جون غادر، إندونيسيا، اليوم الأحد، لمناقشة النشاط العسكري الكوري الشمالي، بما في ذلك القضايا... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T12:44+0000
2022-12-11T12:44+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن كيم جون سيعقد اجتماعا مع الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونغ كيم يوم الاثنين.كما يلتقي بمدير عام وزارة الخارجية اليابانية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ فوناكوشي تاكيهيرو يوم الثلاثاء، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.يعقد الدبلوماسيون أيضا اجتماعا ثلاثيا يوم الثلاثاء. ووفقا للتقرير فمن المتوقع أن يناقش الأطراف جهودهم المشتركة للرد على الأعمال العسكرية لكوريا الشمالية في المنطقة.أجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20221206/كوريا-الشمالية-تقرر-إطلاق-قذائف-مدفعية-باتجاه-البحر-ردا-على-مناورات-جارتها-الجنوبية-مع-أمريكا-1070893186.html
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العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية تعقد مناقشات حول النشاط العسكري لبيونغ يانغ

12:44 GMT 11.12.2022
© AP Photo / Ng Han Guanمدفعية كوريا الشمالية
مدفعية كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
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يزور المبعوث الكوري الجنوبي لشؤون أمن شبه الجزيرة الكورية كيم جون غادر، إندونيسيا، اليوم الأحد، لمناقشة النشاط العسكري الكوري الشمالي، بما في ذلك القضايا النووية، مع نظيريه الأمريكي والياباني.
موسكو - سبوتنيك. وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن كيم جون سيعقد اجتماعا مع الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونغ كيم يوم الاثنين.
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2022
كوريا الشمالية تقرر إطلاق قذائف مدفعية باتجاه البحر ردا على مناورات جارتها الجنوبية مع أمريكا
6 ديسمبر, 06:26 GMT
كما يلتقي بمدير عام وزارة الخارجية اليابانية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ فوناكوشي تاكيهيرو يوم الثلاثاء، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
يعقد الدبلوماسيون أيضا اجتماعا ثلاثيا يوم الثلاثاء. ووفقا للتقرير فمن المتوقع أن يناقش الأطراف جهودهم المشتركة للرد على الأعمال العسكرية لكوريا الشمالية في المنطقة.
أجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
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