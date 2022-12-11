https://sputnikarabic.ae/20221211/إصابة-فلسطيني-بالرصاص-الحي-في-مواجهات-مع-القوات-الإسرائيلية-خلال-اقتحام-مخيم-العروب-شمال-الخليل-1071103678.html
إصابة فلسطيني بالرصاص الحي في مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم العروب شمال الخليل
إصابة فلسطيني بالرصاص الحي في مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم العروب شمال الخليل
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بإصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T21:54+0000
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وأشارت الوكالة إلى إصابة عدد آخر من الفلسطينين بالاختناق، بسبب استخدام الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات.ونقلت الوكالة عن الناشط عبد الحي جوابره، قوله إن "مواجهات اندلعت الليلة، في الأحياء القريبة من مدخل مخيم العروب بمحاذاة الشارع الالتفافي.وأضاف أن "جنود الاحتلال أطلقوا خلالها الرصاص الحي صوب المواطنين، مما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في قدمه".وأوضحت الوكالة أنه وفقا لطواقم الهلال الأحمر وصفت إصابة الشاب بالمتوسطة، وأنه نقل لتلقي العلاج في إحدى المشافي.
https://sputnikarabic.ae/20221208/مقتل-3-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-خلال-اقتحامه-مدينة-جنين-ومخيمها-1070970080.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
إصابة فلسطيني بالرصاص الحي في مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم العروب شمال الخليل
21:54 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 21:55 GMT 11.12.2022) تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بإصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل.
وأشارت الوكالة
إلى إصابة عدد آخر من الفلسطينين بالاختناق، بسبب استخدام الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات.
ونقلت الوكالة عن الناشط عبد الحي جوابره، قوله إن "مواجهات اندلعت الليلة، في الأحياء القريبة من مدخل مخيم العروب بمحاذاة الشارع الالتفافي.
وأضاف أن "جنود الاحتلال أطلقوا خلالها الرصاص الحي صوب المواطنين، مما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في قدمه".
وأوضحت الوكالة أنه وفقا لطواقم الهلال الأحمر وصفت إصابة الشاب بالمتوسطة، وأنه نقل لتلقي العلاج في إحدى المشافي.