https://sputnikarabic.ae/20221211/احتجاجات-ضد-الرئيس-التونسي-قبل-الانتخابات-التشريعية-واشنطن-تدعم-جهود-المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-1071091877.html

احتجاجات ضد الرئيس التونسي قبل الانتخابات التشريعية... واشنطن تدعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا

احتجاجات ضد الرئيس التونسي قبل الانتخابات التشريعية... واشنطن تدعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا

احتجاجات ضد الرئيس التونسي قبل أيام من الانتخابات التشريعية؛ واشنطن تؤكد دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا من أجل الوصول للانتخابات. 11.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-11T15:45+0000

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راديو

عالم سبوتنيك

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احتجاجات ضد الرئيس التونسي قبل الانتخابات التشريعية ، واشنطن تؤكد دعمها جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا من أجل الوصول للانتخابات احتجاجات ضد الرئيس التونسي قبل الانتخابات التشريعية ، واشنطن تؤكد دعمها جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا من أجل الوصول للانتخابات

أطلق الجيش الإسرائيلي بشكل مفاجئ تمرين "شتاء ساخن" على الجبهة الشمالية؛ وسقف أسعار الغاز يُشعل الخلاف داخل الاتحاد الأوروبي؛ والعرب يتوحدون حول منتخب المغرب الذي يتأهل كأول فريق عربي للمربع الذهبي بتاريخ المونديال.احتجاجات ضد الرئيس التونسي قبل أيام من الانتخابات التشريعيةتظاهر مئات التونسيين ضد الرئيس قيس سعيد قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية واتهموه بتنفيذ انقلاب على الديمقراطية.وجمد سعيد عمل البرلمان السابق العام الماضي وحكم بمرسوم قبل إعادة صياغة الدستور هذا العام لمنح منصب الرئيس المزيد من الصلاحيات، وهي خطوات رفضتها معظم الأحزاب السياسية.وهتف المحتجون بعبارات تطالب سعيد بالرحيل عن السلطة خلال مسيرة في وسط العاصمة تونس. وقال مشاركون في الاحتجاج بينهم سياسيون بارزون من أحزاب معارضة لسعيد إن الانتخابات غير شرعية داعين إلى مقاطعتها.وأشار سعيد إلى أن قراراته كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمة مستمرة لسنوات. وقال مرارا إنه لن يتحول إلى ديكتاتور.وستجرى الانتخابات في 17 ديسمبر/كانون الأول لتشكيل برلمان جديد ضعيف بموجب الدستور الذي أيده سعيد، وجرى إقراره من خلال استفتاء في يوليو/تموز مع نسبة مشاركة منخفضة.وأضاف النابتي أن الاتحاد التونسي للشغل يختلف موقفه عن موقف هؤلاء، فموقف الاتحاد يستند للأوضاع المعيشية وليس على معارضة مسار 25 يوليو، مشيرا إلى أن الشعب التونسي استوعب الدرس ولم يستجب لمثل هذه الأصوات.واشنطن تؤكد دعمها جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا من أجل الوصول للانتخاباتأكد القائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا ليزلي أورديمان، أن واشنطن تدعم "بشكل كامل" جهود المبعوث الأممي في قيادة حوار بين المؤسسات السياسية الليبية، من شأنه أن يفضي إلى تعجيل الوصول إلى الانتخابات.ونقلت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن أورديمان قوله، خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، إن واشنطن تشدد على ضرورة الوصول إلى حلول للأزمة الحالية في البلاد.وقال السفير الأمريكي إن الولايات المتحدة تدعم المبعوث الأممي والمهنيين العسكريين الليبيين في جهودهم لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة وتوحيد الجيش الليبي.وكان المجلس الرئاسي الليبي قد أعلن عن مبادرة تشاورية جديدة تجمعه مع مجلس الدولة ومجلس النواب. وتسعى المبادرة إلى تهيئة حوار دستوري باعتباره أولوية في سبيل إنهاء المرحلة الانتقالية.وأضاف إغنية أنه لا يوجد حوار في ليبيا، وإنما يوجد حكومة الأمر الواقع، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي فشل في عقد لقاء حواري حول القاعدة الدستورية بين رئيس مجلس الدولة ورئيس البرلمان.بشكل مفاجئ الجيش الإسرائيلي يطلق تمرين "شتاء ساخن" على الجبهة الشماليةأعلن الجيش الإسرائيلي بدء تمرين "شتاء ساخن" بشكل مفاجئ على الجبهة الشمالية.وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن التدريب يستمر حتى يوم الثلاثاء وذلك بهدف تعزيز جاهزية وحدات جيش الدفاع الميدانية والوحدات اللوجستية الداعمة لها لسيناريوهات مفاجئة ومتنوعة على الجبهة الشمالية.وأضاف أدرعي سيشارك في التمرين نحو 8000 جندي في الخدمة النظامية بالاضافة الى نحو 5000 جندي احتياط الذين تم استدعاؤهم بأوامر استثنائية".وتابع: "خلال التمرين ستحاكي القوات التعامل مع سيناريوهات عملياتية على الجبهة الشمالية عامة وفي المجال اللوجستي على وجه الخصوص بالاضافة الى التعاون مع وحدات القوات البرية. وتشهد منطقة الشمال تحركات نشطة لقوات الأمن حيث تم التخطيط للتمرين في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2022".وأضاف راغب أن الجبهة الشمالية بالنسبة لإسرائيل هي الأخطر والأقوى عسكريا من أي جبهة أخرى مثل الجبهة الجنوبية في غزة، مشيرا إلى أن في الشمال حزب الله وسوريا وما يمتلكانه من تكنولوجيا إيرانية متطورة مثل المسيرات والصواريخ وغيرها.سقف أسعار الغاز يُشعل الخلاف داخل الاتحاد الأوروبيتسعى 12 دولة منها بلجيكا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا باتجاه إجراء خفض "كبير" لسقف الاتحاد الأوروبي المزمع لأسعار الغاز.وتُجري دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات في محاولة لوضع اتفاق للحد من أسعار الغاز خلال اجتماع لوزراء الطاقة المقرر في 13 ديسمبر هذا الشهر، لكن الدول لا تزال منقسمة إزاء الخطة.ووزعت 12 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ورقة تطالب بأن يكون الحد الأقصى للسعر أقل "بشكل ملحوظ" عن أحدث مستوى تتفاوض الدول بشأنه. وقالت الدول إن "النص لم يقطع شوطاً كافياً نحو ما يمكن أن نعتبره تسوية مُرضية".وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا هذا العام بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود ونمو التضخم.وأوضح جلال بكار أن "رؤية الاتحاد الأوروبي اليوم لم تعد كما كانت في السابق ويعيش خطورة الانقسامات الاقتصادية والسياسية كذلك، لأن هناك العديد من الملفات التي قد تزيد من انقسام الاتحاد الأوروبي أكثر مثل الأزمة الفرنسية الإيطالية ومصادر الطاقة وصفقات الأسلحة وملفات أخرى كقضية المهاجرين".العرب يتوحدون حول منتخب المغرب الذي ـتأهل كأول فريق عربي للمربع الذهبي بتاريخ المونديالأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يبلع نصف نهائي كأس العالم بفوزه على نظيره البرتغالي بهدف دون رد، في ربع نهائي مونديال قطر.وعلى ملعب الثمامة في الدوحة، سجل يوسف النصيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42، مانحا القارة السمراء البطاقة الأولى في تاريخها إلى دور الأربعة للعرس العالمي.ومع تقدم المنتخب المغربي في مباراة تلو الأخرى توحدت الشعوب العربية العاشقة لكرة القدم خلف أسود الأطلسي حيث أصبحت الأعلام المغربية تباع في شوارع الكثير من العواصم العربية كما يلتف المئات حول الشاشات في الأندية والمقاهي لتشجيع المغرب . ويلتقي منتخب المغرب في الدور قبل النهائي أمام منتخب فرنسا الأربعاء القادم على ملعب البيت في الخور.وواصل المنتخب المغربي تسجيل اسمه بأحرف من ذهب في النسخة الحالية، وكما كان المنتخب المغربي أول بلد عربي وإفريقي يبلغ الدور ثمن النهائي، فعلها مرة ثانية وبات أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور نصف النهائي .وأكد أن "المدرب وليد الركراكي أفريقي مؤمن بأن المنتخبات الأفريقية التي سبق لها ووصلت للمونديال ولم تتجاوز ربع النهائي، كانت دائماً تعاني من القلق والخوف في الوقوف أمام منتخبات قوية مثل فرنسا وإسبانيا والبرازيل، لذلك أراد الركراكي أن يكسر هذا الحاجز ويقول للاعبيه أنهم قادرون، خاصةً وأن غالبية اللاعبية المغاربة ترعرعوا في أوروبا وشربوا وتعلموا من الكرة الأوروبية، ويلعبون في أندية أوروبية".للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك ..

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