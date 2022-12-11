https://sputnikarabic.ae/20221211/ارتفاع-حصيلة-قتلى-انفجار-جزيرة-جيرسي-إلى-خمسة-أشخاص-1071104117.html
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار جزيرة جيرسي إلى خمسة أشخاص
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار جزيرة جيرسي إلى خمسة أشخاص
ارتفعت حصيلة قتلى انفجار في مبنى سكني في جزيرة جيرسي البريطانية إلى خمسة، حسبما ذكرت الشرطة المحلية. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T22:24+0000
2022-12-11T22:24+0000
2022-12-11T22:25+0000
بريطانيا
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وقالت شرطة ولاية جيرسي على تويتر يوم الأحد، "عدد سكان الجزيرة الذين تأكد مقتلهم في الانفجار الآن 5. هناك عدد من السكان، ونحن نعمل على افتراض أن هناك 4 أشخاص مجهولي المصير بعد".وذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم السبت، أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في الانفجار بينما فقد عشرة آخرون.وفقًا لرئيس شرطة ولاية جيرسي، روبن سميث، أبلغ السكان عن شم رائحة الغاز في الليلة السابقة للانفجار.ومازال التحقيق جاريا لمعرفة سبب الانفجار.
https://sputnikarabic.ae/20221210/مصرع-شخص-وفقدان-12-آخرين-إثر-انفجار-داخل-مبنى-سكني-في-بريطانيا-فيديو-1071049658.html
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بريطانيا, أخبار العالم الآن
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار جزيرة جيرسي إلى خمسة أشخاص
22:24 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 22:25 GMT 11.12.2022) تابعنا عبر
ارتفعت حصيلة قتلى انفجار في مبنى سكني في جزيرة جيرسي البريطانية إلى خمسة، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.
وقالت شرطة ولاية جيرسي على تويتر يوم الأحد، "عدد سكان الجزيرة الذين تأكد مقتلهم في الانفجار الآن 5. هناك عدد من السكان، ونحن نعمل على افتراض أن هناك 4 أشخاص مجهولي المصير بعد
".
ووقع الانفجار والحريق اللاحق يوم السبت في مبنى من ثلاثة طوابق في بلدة سانت هيلير.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم السبت، أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في الانفجار بينما فقد عشرة آخرون.
وفقًا لرئيس شرطة ولاية جيرسي، روبن سميث، أبلغ السكان عن شم رائحة الغاز في الليلة السابقة للانفجار.
ومازال التحقيق جاريا لمعرفة سبب الانفجار.