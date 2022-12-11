عربي
https://sputnikarabic.ae/20221211/ارتفاع-حصيلة-قتلى-انفجار-جزيرة-جيرسي-إلى-خمسة-أشخاص-1071104117.html
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار جزيرة جيرسي إلى خمسة أشخاص
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار جزيرة جيرسي إلى خمسة أشخاص
ارتفعت حصيلة قتلى انفجار في مبنى سكني في جزيرة جيرسي البريطانية إلى خمسة، حسبما ذكرت الشرطة المحلية. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T22:24+0000
2022-12-11T22:25+0000
بريطانيا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0b/1071070924_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_4480b981762f59afc386b6f49f75e11d.jpg
وقالت شرطة ولاية جيرسي على تويتر يوم الأحد، "عدد سكان الجزيرة الذين تأكد مقتلهم في الانفجار الآن 5. هناك عدد من السكان، ونحن نعمل على افتراض أن هناك 4 أشخاص مجهولي المصير بعد".وذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم السبت، أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في الانفجار بينما فقد عشرة آخرون.وفقًا لرئيس شرطة ولاية جيرسي، روبن سميث، أبلغ السكان عن شم رائحة الغاز في الليلة السابقة للانفجار.ومازال التحقيق جاريا لمعرفة سبب الانفجار.
https://sputnikarabic.ae/20221210/مصرع-شخص-وفقدان-12-آخرين-إثر-انفجار-داخل-مبنى-سكني-في-بريطانيا-فيديو-1071049658.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0b/1071070924_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_331253f637837b0af433355e92f0e1a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, أخبار العالم الآن
بريطانيا, أخبار العالم الآن

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار جزيرة جيرسي إلى خمسة أشخاص

22:24 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 22:25 GMT 11.12.2022)
© AFP 2022 / SEBASTIEN SALOM-GOMISثلاثة قتلى وعشرات المفقودين بعد انفجار مبنى سكني بجزيرة جيرسي البريطانية 9 ديسمبر 2022
ثلاثة قتلى وعشرات المفقودين بعد انفجار مبنى سكني بجزيرة جيرسي البريطانية 9 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN SALOM-GOMIS
تابعنا عبرTelegram
ارتفعت حصيلة قتلى انفجار في مبنى سكني في جزيرة جيرسي البريطانية إلى خمسة، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.
وقالت شرطة ولاية جيرسي على تويتر يوم الأحد، "عدد سكان الجزيرة الذين تأكد مقتلهم في الانفجار الآن 5. هناك عدد من السكان، ونحن نعمل على افتراض أن هناك 4 أشخاص مجهولي المصير بعد".
ووقع الانفجار والحريق اللاحق يوم السبت في مبنى من ثلاثة طوابق في بلدة سانت هيلير.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم السبت، أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في الانفجار بينما فقد عشرة آخرون.
وفقًا لرئيس شرطة ولاية جيرسي، روبن سميث، أبلغ السكان عن شم رائحة الغاز في الليلة السابقة للانفجار.
الشرطة البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
مصرع شخص وفقدان 12 آخرين إثر انفجار داخل مبنى سكني في بريطانيا... فيديو
أمس, 12:32 GMT
ومازال التحقيق جاريا لمعرفة سبب الانفجار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала