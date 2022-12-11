https://sputnikarabic.ae/20221211/اشتباه-في-محاولة-اغتيال-صحيفة-عبرية-اسطوانة-غاز-تجبر-بن-غفير-على-النزول-لـبدروم-منزله-1071082805.html

اشتباه في محاولة اغتيال... صحيفة عبرية: اسطوانة غاز تجبر بن غفير على النزول لـ"بدروم" منزله

اشتباه في محاولة اغتيال... صحيفة عبرية: اسطوانة غاز تجبر بن غفير على النزول لـ"بدروم" منزله

ذكرت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، أن إيتمار بن غفير الوزير الإسرائيلي المكلف بوزارة الأمن القومي الإسرائيلي، قد اضطر إلى النزول لـ"بدروم" منزله. 11.12.2022, سبوتنيك عربي

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إسرائيل

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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم الأحد، أن الحرس الخاص بمنزل بن غفير اشتبه في محاولة اغتيال أو استهداف نتيجة لوجود اسطوانة غاز قديمة بالقرب من المنزل، وهو ما دفع بالوزير الإسرائيلي المكلف بوزارة الأمن القومي إلى اللجوء الطابق السفلي للمنزل والاحتماء به.وأكدت الصحيفة أن حالة من الرعب والقلق أثارته اسطوانة الغاز القريبة من منزل بن غفير، وهو ما أجبر الحرس الشخصي له إلى دفعه وأسرته إلى إغلاق الأبواب على أنفسهم يوم الجمعة الماضي.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن إيتمار بن غفير اعتقد أن الاسطوانة عبارة عن عبوة ناسفة تم وضعها بالقرب من منزله الكائن في مستوطنة كريات أربع بمدينة الخليل، ليتم استدعاء الشرطة الإسرائيلية.وأظهرت التحقيقات التي أجرتها الشرطة الإسرائيلية أن اسطوانة الغاز قديمة وتعود إلى جاره الذي وضعها لاستبدالها، مشيرة إلى أن حارس منزل بن غفير قد اشتبه في تلك الاسطوانة ليقوم باستدعاء قوات الشرطة، على عجل، ويأمر عائلة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المكلف بالنزول إلى الطابق السفلي للمنزل.ولفتت إلى أنه سرى تخوف كبير من أن تلك الاسطوانة تكون عبوة ناسفة تم وضعها لاستهداف الوزير الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.

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