https://sputnikarabic.ae/20221211/اكتشاف-63-مقبرة-تعود-للعصر-الروماني-في-غزة-1071095304.html
اكتشاف 63 مقبرة تعود للعصر الروماني في غزة
اكتشاف 63 مقبرة تعود للعصر الروماني في غزة
أعلنت سلطات حركة "حماس" في غزة، اليوم الأحد، اكتشاف أكثر من 63 مقبرة أثرية تعود إلى العصر الروماني. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T17:09+0000
2022-12-11T17:09+0000
2022-12-11T17:09+0000
مجتمع
أخبار فلسطين اليوم
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وتعمل الأطقم الأثرية على التنقيب في الموقع منذ اكتشافه في يناير/ كانون الثاني الماضي، حين كانت تجري الاستعدادات لمشروع إسكان بتمويل مصري.وأوضحت أن الوزارة تعمل مع فريق من الخبراء الفرنسيين لمعرفة المزيد عن الموقع، حيث قام العمل، اليوم الأحد، بإزالة أكوام التراب بعربات يد.وعلى الرغم من أن المقبرة القديمة مغلقة الآن أمام الجمهور، فقد استمر البناء في مشروع الإسكان وتحيط حاليا بالموقع مباني سكنية.وتحدثت وسائل الإعلام المحلية عن عمليات نهب شهدها هذا الموقع الأثري عندما تم اكتشافه لأول مرة، استخدم خلالها أشخاص عربات تجرها الحمير لسحب أشياء مثل النعوش المغطاة والأحجار المنقوشة.وتشتهر غزة، وهي منطقة ساحلية يقطنها أكثر من مليوني شخص، بتاريخها الثري النابع من موقعها على طرق التجارة القديمة بين مصر وبلاد الشام، لكن الاحتلال الإسرائيلي والحصار والصراعات والنمو الحضري السريع في المنطقة المزدحمة والضيقة تسببت في عدم حماية معظم الكنوز الأثرية بها.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, أخبار فلسطين اليوم
مجتمع, أخبار فلسطين اليوم
اكتشاف 63 مقبرة تعود للعصر الروماني في غزة
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أعلنت سلطات حركة "حماس" في غزة، اليوم الأحد، اكتشاف أكثر من 63 مقبرة أثرية تعود إلى العصر الروماني.
وتعمل الأطقم الأثرية على التنقيب في الموقع منذ اكتشافه في يناير/ كانون الثاني الماضي، حين كانت تجري الاستعدادات لمشروع إسكان بتمويل مصري.
من جانبها قالت هيام البيطار، الباحثة في وزارة الآثار والسياحة التابعة لحركة حماس، إنه تم اكتشاف إجمالي 63 مقبرة، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف مجموعة من العظام والتحف من مقبرة واحدة ترجع إلى القرن الثاني.
وأوضحت أن الوزارة تعمل مع فريق من الخبراء الفرنسيين لمعرفة المزيد عن الموقع، حيث قام العمل، اليوم الأحد، بإزالة أكوام التراب بعربات يد.
وعلى الرغم من أن المقبرة القديمة مغلقة الآن أمام الجمهور، فقد استمر البناء في مشروع الإسكان وتحيط حاليا بالموقع مباني سكنية.
وتحدثت وسائل الإعلام المحلية عن عمليات نهب شهدها هذا الموقع الأثري عندما تم اكتشافه لأول مرة، استخدم خلالها أشخاص عربات تجرها الحمير لسحب أشياء مثل النعوش المغطاة والأحجار المنقوشة.
وتشتهر غزة، وهي منطقة ساحلية يقطنها أكثر من مليوني شخص، بتاريخها الثري النابع من موقعها على طرق التجارة القديمة بين مصر وبلاد الشام، لكن الاحتلال الإسرائيلي والحصار والصراعات والنمو الحضري السريع في المنطقة المزدحمة والضيقة تسببت في عدم حماية معظم الكنوز الأثرية
بها.