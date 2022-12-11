عربي
https://sputnikarabic.ae/20221211/الأمم-المتحدة-تعلن-عن-استراتيجية-للقضاء-على-50-من-الفقر-في-العراق-بحلول-2030-1071091309.html
الأمم المتحدة تعلن عن استراتيجية للقضاء على 50% من الفقر في العراق بحلول 2030
الأمم المتحدة تعلن عن استراتيجية للقضاء على 50% من الفقر في العراق بحلول 2030
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن استراتيجية جديدة للقضاء على 50% من الفقر في العراق بحلول عام 2030. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T15:30+0000
2022-12-11T15:30+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101344/75/1013447550_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_e657aa8414edf6500d96d8ebfd4da83e.jpg
جاء ذلك وفق ما صرح به كبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق مهدي العلاق، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وقال العلاق إنه "تم تحديد 17 هدفاً للتنمية المستدامة تتعلق بمعالجة الفقر والقضاء عليه بنسبة لا تقل عن 50‎ بالمئة‎ في العام 2030".وأكد أن "العراق لديه استراتيجية يجري تحديثها من وزارة التخطيط ومن المؤمل إطلاقها بعد شهور للعمل بها في الأعوام المقبلة".ومضى بقوله: "أهداف التنمية تستمر لمدة 15عاما بدأت عام 2015 وتنتهي عام 2030، إلا أن الرؤية انطلقت في أعوام متأخرة"، موضحا أن "هناك طموح للوصول الى غايات محددة في العام 2030".وأشار إلى أن "نسبة الفقر ستنخفض بما لا يقل عن 50 بالمئة بحدود عام 2030 وهو هدف طموح ينبغي العمل عليه وصياغة استراتيجيات تؤدي بالنتيجة إلى انصاف الفئات الفقيرة لكي تنتقل من هذا المستوى إلى مستوى أفضل".وقال العلاق إن "غالبية الأهداف تصب في تنمية السكان"، مضيفا "هناك 232 مؤشرا ينبغي توفيرها للوقوف على وضع البلد في التنمية المستدامة".ولفت إلى أن الجهاز المركزي الإحصائي في العراق يمتلك قاعدة بيانات جيدة وخطة لمتابعة التنمية المستدامة، ومساعي للوصول الى الغايات المنشودة.وتابع "العراق في عام 2019 قدم وثيقة وطنية أسماها التزامات العراق تجاه قمة نيروبي ‏للسكان والتنمية وتمت بحضور آلاف المشاركين من كل دول العالم"، لافتا إلى أن "العراق قدم حوالي 19 التزاماً أغلبيتها يصب في قضايا السكان والتنمية وموضوع الجندر والصحة الإنجابية ‏والوفيات وعمل المرأة والتفاوت بين الذكور والإناث".يشار إلى أن عدد الفقراء في العراق البلد العربي الغني بالنفط وصل إلى 11 مليونا يشكلون نحو 25% من إجمالي السكان البالغ عددهم 42 مليونا، وفق إحصاءات رسمية، فيما يحصل نحو 3 ملايين عراقي على منح مالية شهرية من الحكومة من أصل 9 ملايين يستحقون المساعدة ولا تستطيع الحكومة تقديمها لهم جميعا بسبب ضعف المخصصات وعدم إقرار الموازنة العامة.
https://sputnikarabic.ae/20210420/خبراء--معدلات-الفقر-في-العراق-تجاوزت-دول-في-مجاهل-أفريقيا-1048751119.html
https://sputnikarabic.ae/20221211/تقارير-دولية-تتوقع-تصدر-العراق-والإمارات-وقطر-للمنطقة-في-النمو-الاقتصادي-العام-المقبل-1071073452.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101344/75/1013447550_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_25ea214e230785928e75091c848344d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

الأمم المتحدة تعلن عن استراتيجية للقضاء على 50% من الفقر في العراق بحلول 2030

15:30 GMT 11.12.2022
© Sputnik . Igor Mikhalev / الانتقال إلى بنك الصورمدينة بغداد
مدينة بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© Sputnik . Igor Mikhalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن استراتيجية جديدة للقضاء على 50% من الفقر في العراق بحلول عام 2030.
جاء ذلك وفق ما صرح به كبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق مهدي العلاق، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وقال العلاق إنه "تم تحديد 17 هدفاً للتنمية المستدامة تتعلق بمعالجة الفقر والقضاء عليه بنسبة لا تقل عن 50‎ بالمئة‎ في العام 2030".
وأكد أن "العراق لديه استراتيجية يجري تحديثها من وزارة التخطيط ومن المؤمل إطلاقها بعد شهور للعمل بها في الأعوام المقبلة".
ومضى بقوله: "أهداف التنمية تستمر لمدة 15عاما بدأت عام 2015 وتنتهي عام 2030، إلا أن الرؤية انطلقت في أعوام متأخرة"، موضحا أن "هناك طموح للوصول الى غايات محددة في العام 2030".
توزيع المساعدات للمحتاجين في رمضان في الموصل، العراق 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2021
خبراء: معدلات الفقر في العراق تجاوزت دول في مجاهل أفريقيا
20 أبريل 2021, 15:58 GMT
وأشار إلى أن "نسبة الفقر ستنخفض بما لا يقل عن 50 بالمئة بحدود عام 2030 وهو هدف طموح ينبغي العمل عليه وصياغة استراتيجيات تؤدي بالنتيجة إلى انصاف الفئات الفقيرة لكي تنتقل من هذا المستوى إلى مستوى أفضل".
وقال العلاق إن "غالبية الأهداف تصب في تنمية السكان"، مضيفا "هناك 232 مؤشرا ينبغي توفيرها للوقوف على وضع البلد في التنمية المستدامة".
ولفت إلى أن الجهاز المركزي الإحصائي في العراق يمتلك قاعدة بيانات جيدة وخطة لمتابعة التنمية المستدامة، ومساعي للوصول الى الغايات المنشودة.
التضخم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
تقارير دولية تتوقع تصدر العراق والإمارات وقطر للمنطقة في النمو الاقتصادي العام المقبل
06:46 GMT
وتابع "العراق في عام 2019 قدم وثيقة وطنية أسماها التزامات العراق تجاه قمة نيروبي ‏للسكان والتنمية وتمت بحضور آلاف المشاركين من كل دول العالم"، لافتا إلى أن "العراق قدم حوالي 19 التزاماً أغلبيتها يصب في قضايا السكان والتنمية وموضوع الجندر والصحة الإنجابية ‏والوفيات وعمل المرأة والتفاوت بين الذكور والإناث".
يشار إلى أن عدد الفقراء في العراق البلد العربي الغني بالنفط وصل إلى 11 مليونا يشكلون نحو 25% من إجمالي السكان البالغ عددهم 42 مليونا، وفق إحصاءات رسمية، فيما يحصل نحو 3 ملايين عراقي على منح مالية شهرية من الحكومة من أصل 9 ملايين يستحقون المساعدة ولا تستطيع الحكومة تقديمها لهم جميعا بسبب ضعف المخصصات وعدم إقرار الموازنة العامة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала