https://sputnikarabic.ae/20221211/البنك-الدولي-يوافق-على-إعادة-هيكلة-مشروع-إصلاح-أردني-وتمديده-لـ-2024-1071075184.html
البنك الدولي يوافق على إعادة هيكلة مشروع إصلاح أردني وتمديده لـ 2024
البنك الدولي يوافق على إعادة هيكلة مشروع إصلاح أردني وتمديده لـ 2024
أعلن البنك الدولي، موافقته على ما طلبته الحكومة الأردنية، من إعادة هيكلة "مشروع تعزيز إدارة الإصلاح"، الذي أطلق في 2019. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T08:23+0000
2022-12-11T08:23+0000
2022-12-11T08:23+0000
العالم العربي
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ووفق وثيقة أصدرها البنك الدولي ونشرتها وكالة عمون الأردنية، فإن اللجنة التوجيهية للصندوق الائتماني متعدد المانحين وافقت على إعادة هيكلة المشروع، البالغ قيمته 6.5 ملايين دولار.والمشروع المطلوب تمديده يخص تنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن في العام 2019.وأوضحت الوثيقة أن "الحكومة الأردنية طلبت إضافة 9.3 ملايين دولار للمشروع، تشمل 1.5 مليون دولار لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و2 مليون دولار لدعم إصلاحات تخص المشتريات العامة، إضافة إلى توصيات بتبسيط تصميم المشروع من خلال تقليص عدد المكونات من 3 إلى عنصرين؛ مكون لتمويل سكرتارية الإصلاح ومكون آخر لتمويل صندوق دعم الإصلاح".وكان البنك الدولي، قد وافق على تمويل المشروع في سبتمبر/ أيلول من العام 2019، وذلك ضمن صندوق ائتماني تموله دول متعددة هي المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا.طالع أيضا: البنك الدولي يوافق على تقديم 125 مليون دولار لمواجهة تحديات الزراعة بالأردن
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار الأردن
البنك الدولي يوافق على إعادة هيكلة مشروع إصلاح أردني وتمديده لـ 2024
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أعلن البنك الدولي، موافقته على ما طلبته الحكومة الأردنية، من إعادة هيكلة "مشروع تعزيز إدارة الإصلاح"، الذي أطلق في 2019.
ووفق وثيقة
أصدرها البنك الدولي ونشرتها وكالة عمون الأردنية، فإن اللجنة التوجيهية للصندوق الائتماني متعدد المانحين وافقت على إعادة هيكلة المشروع، البالغ قيمته 6.5 ملايين دولار.
والمشروع المطلوب تمديده يخص تنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن في العام 2019.
وأوضحت الوثيقة أن "الحكومة الأردنية
طلبت إضافة 9.3 ملايين دولار للمشروع، تشمل 1.5 مليون دولار لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و2 مليون دولار لدعم إصلاحات تخص المشتريات العامة، إضافة إلى توصيات بتبسيط تصميم المشروع من خلال تقليص عدد المكونات من 3 إلى عنصرين؛ مكون لتمويل سكرتارية الإصلاح ومكون آخر لتمويل صندوق دعم الإصلاح".
ووفقا للوكالة الأردنية، فإن إعادة هيكلة المشروع تستهدف "تمديد الجدول الزمني له لمدة 18 شهرا، ليصبح تاريخ الإغلاق في 30 حزيران/يونيو 2024، بدلا من التاريخ الحالي 31 كانون الأول/ ديسمبر/كانون الأول الحالي".
وكان البنك الدولي، قد وافق على تمويل المشروع في سبتمبر/ أيلول من العام 2019، وذلك ضمن صندوق ائتماني تموله دول متعددة هي المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا.