https://sputnikarabic.ae/20221211/الجزائر-تبدأ-التقاضي-الإلكتروني-خلال-أيام-1071075333.html
الجزائر تبدأ التقاضي الإلكتروني خلال أيام
الجزائر تبدأ التقاضي الإلكتروني خلال أيام
أعلنت وزارة العدل الجزائرية أنها ستشرع في إجراءات التقاضي الإلكتروني قبل نهاية العام الحالي. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T08:29+0000
2022-12-11T08:29+0000
2022-12-11T08:29+0000
الجزائر
العدالة الجزائرية
أخبار العالم العربي
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جاء هذا في تصريحات لمدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، أحمد علي صالح، بحسب موقع "النهار".وقال صالح، إن التقاضي الإلكتروني سينطلق رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة قبل نهاية 2022.وأوضح أن التقاضي الإلكتروني سيبدأ على مستوى بعض المجالس القضائية على أن يعمم بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن البداية ستكون بتبادل العرائض في المواد المدنية.وأضاف المسؤول الجزائري أن هذا الأمر يأتي في إطار برنامج وزارة العدل الهادف إلى تحديث جهاز العدالة عبر مراحل التقاضي.وبين أن عملية التقاضي الإلكتروني سوف تعمم بنهاية العام المقبل سواء في إجراءات المحاكمة والخصومة أو إجراءات التحقيقات والخبرات.كما أن حضور الجلسات وسماع الشهود وغيرها من الإجراءات سيصبح من الممكن إجراؤها عن بعد.ولفت إلى أن هذه الإجراءات سوف تساعد في تقليل الزحام في المحاكم والجهات القضائية وستجنب المحامين عناء التنقل.وعن فائدته للقضاة، قال إن التقاضي الإلكتروني سيساعدهم في العمل الإداري الذي يستغرق الكثير من الوقت لتصبح جهودهم منصبة في المستقبل على العناية بملفاتهم وأحكامهم.
https://sputnikarabic.ae/20220925/محكمة-جزائرية-تؤيد-حكما-بالسجن-10-سنوات-بحق-مالك-مجموعة-النهار-الإعلامية-1068235649.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, العدالة الجزائرية, أخبار العالم العربي
الجزائر, العدالة الجزائرية, أخبار العالم العربي
الجزائر تبدأ التقاضي الإلكتروني خلال أيام
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أعلنت وزارة العدل الجزائرية أنها ستشرع في إجراءات التقاضي الإلكتروني قبل نهاية العام الحالي.
جاء هذا في تصريحات لمدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، أحمد علي صالح، بحسب موقع "النهار"
.
وقال صالح، إن التقاضي الإلكتروني سينطلق رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة قبل نهاية 2022.
وأوضح أن التقاضي الإلكتروني سيبدأ على مستوى بعض المجالس القضائية على أن يعمم بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن البداية ستكون بتبادل العرائض في المواد المدنية.
وأضاف المسؤول الجزائري أن هذا الأمر يأتي في إطار برنامج وزارة العدل الهادف إلى تحديث جهاز العدالة
عبر مراحل التقاضي.
وبين أن عملية التقاضي الإلكتروني سوف تعمم بنهاية العام المقبل سواء في إجراءات المحاكمة والخصومة أو إجراءات التحقيقات والخبرات.
كما أن حضور الجلسات وسماع الشهود وغيرها من الإجراءات سيصبح من الممكن إجراؤها عن بعد.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات سوف تساعد في تقليل الزحام في المحاكم والجهات القضائية وستجنب المحامين عناء التنقل.
وعن فائدته للقضاة، قال إن التقاضي الإلكتروني سيساعدهم في العمل الإداري الذي يستغرق الكثير من الوقت لتصبح جهودهم منصبة في المستقبل على العناية بملفاتهم وأحكامهم.