https://sputnikarabic.ae/20221211/الجيش-الإسرائيلي-يحبط-عملية-تهريب-مخدرات-بكميات-كبيرة-على-الحدود-المصرية-1071077524.html
الجيش الإسرائيلي يحبط عملية تهريب مخدرات بكميات كبيرة على الحدود المصرية
الجيش الإسرائيلي يحبط عملية تهريب مخدرات بكميات كبيرة على الحدود المصرية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إحباط تهريب 75 كيلوغراما من المخدرات من الأراضي المصرية. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T09:37+0000
2022-12-11T09:37+0000
2022-12-11T09:37+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن قوات الجيش ألقت القبض على ثلاثة من المهربين على الحدود المصرية وبحوزتهم نحو 75 كيلو غراما من المخدرات.وأفادت الإذاعة العسكرية بأن الجيش الإسرائيلي نجح في إحباط عملية تهريب 75 كيلو غراما من المخدرات بكمية كبيرة تقدر بنحو 3 مليون شيكل (الشيكل الإسرائيلي=0.29 دولار أمريكي).وأكدت القناة الـ 13 العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية صادرت المخدرات ونقلت المهربين إلى مقار الشرطة للتحقيق معهم.وفي السابع والعشرين من الشهر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط تهريب 18 كيلوغراما من مخدر الحشيش من الأراضي المصرية.وقال الجيش في بيان إنه رصد "عددا من المشتبه بهم في وقت سابق اليوم كانوا يحاولون تهريب المخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة لواء باران الإقليمي (يتبع القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي)".وأضاف: "أحبط مقاتلوا الجيش الإسرائيلي الذين هرعوا إلى المكان عملية التهريب، وعثروا وصادروا نحو 18 كغم من المخدرات تقدير قيمتها بنحو 720 ألف شيكل (208 ألف دولار)".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, مصر, العالم العربي
إسرائيل, مصر, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يحبط عملية تهريب مخدرات بكميات كبيرة على الحدود المصرية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إحباط تهريب 75 كيلوغراما من المخدرات من الأراضي المصرية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن قوات الجيش ألقت القبض على ثلاثة من المهربين على الحدود المصرية وبحوزتهم نحو 75 كيلو غراما من المخدرات.
وأفادت الإذاعة العسكرية بأن الجيش الإسرائيلي نجح في إحباط عملية تهريب
75 كيلو غراما من المخدرات بكمية كبيرة تقدر بنحو 3 مليون شيكل (الشيكل الإسرائيلي=0.29 دولار أمريكي).
وأكدت القناة الـ 13 العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية صادرت المخدرات ونقلت المهربين إلى مقار الشرطة للتحقيق معهم.
وفي السابع والعشرين من الشهر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط تهريب 18 كيلوغراما من مخدر الحشيش من الأراضي المصرية.
وقال الجيش
في بيان إنه رصد "عددا من المشتبه بهم في وقت سابق اليوم كانوا يحاولون تهريب المخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة لواء باران الإقليمي (يتبع القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي)".
وأضاف: "أحبط مقاتلوا الجيش الإسرائيلي
الذين هرعوا إلى المكان عملية التهريب، وعثروا وصادروا نحو 18 كغم من المخدرات تقدير قيمتها بنحو 720 ألف شيكل (208 ألف دولار)".