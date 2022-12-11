https://sputnikarabic.ae/20221211/الحشد-الشعبي-صناع-النصر-على-الإرهاب-في-العراق-هم-أبو-مهدي-المهندس-وقاسم-سليماني-1071094577.html

الحشد الشعبي: صناع النصر على الإرهاب في العراق هم أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني

الحشد الشعبي: صناع النصر على الإرهاب في العراق هم أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني

صرح رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق فالح الفياض، اليوم الأحد، أن "صنّاع النصر هم الشهداء وعلى رأسهم قادة النصر أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني". 11.12.2022, سبوتنيك عربي

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2022-12-11T17:00+0000

2022-12-11T17:00+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

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وقال الفياض، خلال المهرجان الرسمي لمناسبة الذكرى السنوية الـ5 ليوم النصر على الإرهاب في العراق، إن "النصر العراقي على الإرهاب يمثّل فخرا للأجيال المقبلة"، لافتا أن "الحشد استطاع أن يكون نموذجاً وطنياً"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأكد أن الحشد الشعبي مؤسسة أمنية لديها وعي سياسي وتكرس وجودها من خلال تقديم الشهداء"، معربا عن رفضه أي هيمنة أجنبية، ومشدداً على أن "العراق حر وأفعال الشهداء مزقت كل أنواع الفرقة بين العراقيين".كما تطرق إلى العملية السياسية في العراق، داعيا لإفساح المجال أمام الحكومة الجديدة من أجل تحقيق مشاريعها في الإصلاح والتنمية الاجتماعية، ومؤكدا أن "النظام السياسي الناتج عن الدستور هو خيار هذه الأمة ويجب الدفاع عن ذلك".يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا.وتواصل قوات الأمن العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي منذ تم إعلان هزيمته عام 2017، بعدما سيطر على مساحات شاسعة من العراق لعدة سنوات.

https://sputnikarabic.ae/20221210/-السوداني-العراقيون-الذين-انتصروا-على-الإرهاب-قادرون-أن-ينتصروا-على-الفساد-1071053027.html

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