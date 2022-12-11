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الخارجية الإيرانية تصف بيان مجلس التعاون الخليجي بأنه "تكرار لسياسة الإيرانوفوبيا الفاشلة"
الخارجية الإيرانية تصف بيان مجلس التعاون الخليجي بأنه "تكرار لسياسة الإيرانوفوبيا الفاشلة"
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، بيان الاجتماع الـ43 لرؤساء دول مجلس التعاون الخليجي بأنه "تكرار لسياسة الإيرانوفوبيا الفاشلة". 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T09:40+0000
2022-12-11T09:40+0000
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ووفق تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، أن ما تضمنه البيان هو تكرار لسياسة التخويف من إيران (إيرانوفوبيا)، واصفا هذه السياسة بأنها فاشلة.ووصف كنعاني، "الاتهامات لواردة في البيان الختامي للاجتماع الـ 43 لرؤساء دول مجلس التعاون الخليجي" بأنها "باطلة"، داعيا المجلس إلى "إعادة النظر في توجهاته تجاه القضايا الاقليمية واختيار المسار البناء".وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مثل هذه الاتهامات "يمكنها أن تكون فقط جهدا عبثيا للتغطية على الإجراءات المسببة للأزمات من قبل بعض دول هذا المجلس في الدعم المالي والسياسي واللوجستي للجماعات الإرهابية والجروح العميقة التي تعانيها شعوب البلدان المنكوبة بالأزمة في المنطقة"، حسب تعبيره.وأضاف: "جمهورية إيران الإسلامية تؤكد على الأمن النابع من المنطقة والامتثال للمعايير الدولية، ولا تتحمل أي تدخل في سياساتها وبرامجها التكنولوجية والدفاعية".طالع أيضا: قطر تؤكد ضرورة الحوار الإقليمي بين مجلس التعاون الخليجي وإيران
https://sputnikarabic.ae/20210415/مجلس-التعاون-الخليجي-يحذر-من-مؤشر-خطير-ومقلق-بعد-إعلان-إيران-1048690837.html
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العالم العربي, أخبار إيران, مجلس التعاون الخليجي
العالم العربي, أخبار إيران, مجلس التعاون الخليجي

الخارجية الإيرانية تصف بيان مجلس التعاون الخليجي بأنه "تكرار لسياسة الإيرانوفوبيا الفاشلة"

09:40 GMT 11.12.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، بيان الاجتماع الـ43 لرؤساء دول مجلس التعاون الخليجي بأنه "تكرار لسياسة الإيرانوفوبيا الفاشلة".
ووفق تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، أن ما تضمنه البيان هو تكرار لسياسة التخويف من إيران (إيرانوفوبيا)، واصفا هذه السياسة بأنها فاشلة.
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ووصف كنعاني، "الاتهامات لواردة في البيان الختامي للاجتماع الـ 43 لرؤساء دول مجلس التعاون الخليجي" بأنها "باطلة"، داعيا المجلس إلى "إعادة النظر في توجهاته تجاه القضايا الاقليمية واختيار المسار البناء".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مثل هذه الاتهامات "يمكنها أن تكون فقط جهدا عبثيا للتغطية على الإجراءات المسببة للأزمات من قبل بعض دول هذا المجلس في الدعم المالي والسياسي واللوجستي للجماعات الإرهابية والجروح العميقة التي تعانيها شعوب البلدان المنكوبة بالأزمة في المنطقة"، حسب تعبيره.

ورفض المسؤول الإيراني الإشارة إلى برنامج ايران النووي، قائلا: "الدول التي بذلت كل جهودها لإفشال الاتفاق النووي، الآن وبتجاهلها التزام إيران الكامل بالاتفاق والقوانين الدولية، تعترض على اجراءات إيران المشروعة".

وأضاف: "جمهورية إيران الإسلامية تؤكد على الأمن النابع من المنطقة والامتثال للمعايير الدولية، ولا تتحمل أي تدخل في سياساتها وبرامجها التكنولوجية والدفاعية".
طالع أيضا: قطر تؤكد ضرورة الحوار الإقليمي بين مجلس التعاون الخليجي وإيران
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