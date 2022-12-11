https://sputnikarabic.ae/20221211/الخارجية-الروسية-تعلق-على-الوضع-في-كوسوفو-1071079428.html
الخارجية الروسية تعلق على الوضع في كوسوفو
الخارجية الروسية تعلق على الوضع في كوسوفو
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يقوم بشكل أساسي بوضع نموذج للوضع الحالي في كوسوفو منذ سنوات. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T10:37+0000
2022-12-11T10:37+0000
2022-12-11T10:37+0000
روسيا
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وكتبت زاخاروفا على صفحتها في "تلغرام" معلّقة على كلمات رئيسة الوزراء الصربية، آنا برنابيتش، بأن البلاد على وشك الحرب بشأن كوسوفو: "حسنا، لماذا التقاعس، هذا هو بالضبط الوضع الذي كان الاتحاد الأوروبي يضع له نموذجًا منذ سنوات".واتهم الرئيس الصربي بريشتينا بأنها كانت تخطط لأعمال العنف منذ شهور.وتمركز ما يقرب من 4000 من قوات حفظ السلام بقيادة "الناتو" في كوسوفو عقب حرب 1998-1999، وأي تدخل مسلح هناك من قبل صربيا سيعني تصعيدا كبيرا للنزاع المحتدم في أوروبا.بعد انهيار المحادثات التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي، نشرت قوات "الناتو" لحفظ السلام في كوسوفو على الطرق الرئيسية في شمالها، قائلة إنها مستعدة لحماية حرية الحركة لجميع الأطراف.تصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو من جديد، الشهر الماضي، عندما أعلنت حكومة كوسوفو بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتي، أن وثائق الهوية الصربية ولوحات ترخيص المركبات لم تعد صالحة في إقليم كوسوفو، ويجب استخراج وثائق من خلالها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية تعلق على الوضع في كوسوفو
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يقوم بشكل أساسي بوضع نموذج للوضع الحالي في كوسوفو منذ سنوات.
وكتبت زاخاروفا على صفحتها في "تلغرام" معلّقة على كلمات رئيسة الوزراء الصربية، آنا برنابيتش، بأن البلاد على وشك الحرب بشأن كوسوفو: "حسنا، لماذا التقاعس، هذا هو بالضبط الوضع الذي كان الاتحاد الأوروبي يضع له نموذجًا منذ سنوات".
واتهم الرئيس الصربي بريشتينا بأنها كانت تخطط لأعمال العنف منذ شهور.
وتمركز
ما يقرب من 4000 من قوات حفظ السلام بقيادة "الناتو" في كوسوفو عقب حرب 1998-1999، وأي تدخل مسلح هناك من قبل صربيا سيعني تصعيدا كبيرا للنزاع المحتدم في أوروبا.
بعد انهيار المحادثات التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي، نشرت قوات "الناتو" لحفظ السلام في كوسوفو على الطرق الرئيسية في شمالها، قائلة إنها مستعدة لحماية حرية الحركة لجميع الأطراف.
تصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو من جديد، الشهر الماضي، عندما أعلنت حكومة كوسوفو بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتي، أن وثائق الهوية الصربية ولوحات ترخيص المركبات لم تعد صالحة في إقليم كوسوفو، ويجب استخراج وثائق من خلالها.