https://sputnikarabic.ae/20221211/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-175-مسلحا-أوكرانيا-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1071081406.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، القضاء على نحو 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية في إطار العملية... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T11:41+0000
2022-12-11T11:41+0000
2022-12-11T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الدفاع الروسية، في بيان اليوم: "في اتجاه كوبيانسك، دمرت نيران المدفعية تجمعا للقوات الأوكرانية والمعدات العسكرية في منطقة خاركوف. تم القضاء على ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا وناقلة جند مدرعة و 3 قطع مدفعية و 6 مركبات".وأضافت: "في اتجاه كراسني-ليمان، قام العدو بمساعدة ثلاث مجموعات هجومية معززة بمركبات مدرعة بمحاولات فاشلة للهجوم المضاد على مواقع القوات الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم صد جميع الهجمات وتم القضاء على ما يصل إلى 65 عسكريا أوكرانيا".وأشارت إلى أنه "تم القضاء على ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية وثلاث أطقم قذائف هاون في جمهورية لوغانسك الشعبية"، منوهة بأنه "في اتجاه دونيتسك، تم القضاء على ما يصل إلى 40 جنديًا أوكرانيًا ومركبتي قتال مصفحتين و 3 شاحنات صغيرة"، وفي اتجاه جنوب دونيتسك، تم القضاء على ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا".وأوضحت الدفاع الروسية أنه "تم تدمير قاذفة صواريخ أرض-جو أوكرانية وإسقاط 5 صواريخ هيمارس في دونيتسك وميليتوبول وصاروخين من طراز أوراغان في مقاطعة زابوروجيه".
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، القضاء على نحو 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وذكرت الدفاع الروسية، في بيان اليوم: "في اتجاه كوبيانسك، دمرت نيران المدفعية تجمعا للقوات الأوكرانية والمعدات العسكرية في منطقة خاركوف. تم القضاء على ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا وناقلة جند مدرعة و 3 قطع مدفعية و 6 مركبات".
وأضافت: "في اتجاه كراسني-ليمان، قام العدو بمساعدة ثلاث مجموعات هجومية معززة بمركبات مدرعة بمحاولات فاشلة للهجوم المضاد على مواقع القوات الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم صد جميع الهجمات وتم القضاء على ما يصل إلى 65 عسكريا أوكرانيا".
وأشارت إلى أنه "تم القضاء على ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية وثلاث أطقم قذائف هاون في جمهورية لوغانسك الشعبية"، منوهة بأنه "في اتجاه دونيتسك، تم القضاء على ما يصل إلى 40 جنديًا أوكرانيًا ومركبتي قتال مصفحتين و 3 شاحنات صغيرة"، وفي اتجاه جنوب دونيتسك، تم القضاء على ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا".
وأوضحت الدفاع الروسية أنه "تم تدمير قاذفة صواريخ أرض-جو أوكرانية وإسقاط 5 صواريخ هيمارس في دونيتسك وميليتوبول وصاروخين من طراز أوراغان في مقاطعة زابوروجيه".