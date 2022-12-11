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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221211/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-175-مسلحا-أوكرانيا-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1071081406.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، القضاء على نحو 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية في إطار العملية... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T11:41+0000
2022-12-11T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الدفاع الروسية، في بيان اليوم: "في اتجاه كوبيانسك، دمرت نيران المدفعية تجمعا للقوات الأوكرانية والمعدات العسكرية في منطقة خاركوف. تم القضاء على ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا وناقلة جند مدرعة و 3 قطع مدفعية و 6 مركبات".وأضافت: "في اتجاه كراسني-ليمان، قام العدو بمساعدة ثلاث مجموعات هجومية معززة بمركبات مدرعة بمحاولات فاشلة للهجوم المضاد على مواقع القوات الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم صد جميع الهجمات وتم القضاء على ما يصل إلى 65 عسكريا أوكرانيا".وأشارت إلى أنه "تم القضاء على ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية وثلاث أطقم قذائف هاون في جمهورية لوغانسك الشعبية"، منوهة بأنه "في اتجاه دونيتسك، تم القضاء على ما يصل إلى 40 جنديًا أوكرانيًا ومركبتي قتال مصفحتين و 3 شاحنات صغيرة"، وفي اتجاه جنوب دونيتسك، تم القضاء على ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا".وأوضحت الدفاع الروسية أنه "تم تدمير قاذفة صواريخ أرض-جو أوكرانية وإسقاط 5 صواريخ هيمارس في دونيتسك وميليتوبول وصاروخين من طراز أوراغان في مقاطعة زابوروجيه".
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الدفاع الروسية تعلن القضاء على 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

11:41 GMT 11.12.2022
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، القضاء على نحو 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وذكرت الدفاع الروسية، في بيان اليوم: "في اتجاه كوبيانسك، دمرت نيران المدفعية تجمعا للقوات الأوكرانية والمعدات العسكرية في منطقة خاركوف. تم القضاء على ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا وناقلة جند مدرعة و 3 قطع مدفعية و 6 مركبات".
وأضافت: "في اتجاه كراسني-ليمان، قام العدو بمساعدة ثلاث مجموعات هجومية معززة بمركبات مدرعة بمحاولات فاشلة للهجوم المضاد على مواقع القوات الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم صد جميع الهجمات وتم القضاء على ما يصل إلى 65 عسكريا أوكرانيا".
وأشارت إلى أنه "تم القضاء على ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية وثلاث أطقم قذائف هاون في جمهورية لوغانسك الشعبية"، منوهة بأنه "في اتجاه دونيتسك، تم القضاء على ما يصل إلى 40 جنديًا أوكرانيًا ومركبتي قتال مصفحتين و 3 شاحنات صغيرة"، وفي اتجاه جنوب دونيتسك، تم القضاء على ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا".
وأوضحت الدفاع الروسية أنه "تم تدمير قاذفة صواريخ أرض-جو أوكرانية وإسقاط 5 صواريخ هيمارس في دونيتسك وميليتوبول وصاروخين من طراز أوراغان في مقاطعة زابوروجيه".
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:29 GMT
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