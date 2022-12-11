https://sputnikarabic.ae/20221211/الرئيس-الفنلندي-من-الضروري-مواصلة-التعاون-مع-روسيا-1071093531.html
الرئيس الفنلندي: من الضروري مواصلة التعاون مع روسيا
الرئيس الفنلندي: من الضروري مواصلة التعاون مع روسيا
قال الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، اليوم الأحد، إن بلاده يجب أن تواصل التعاون مع روسيا، على الأقل بسبب الحدود المشتركة. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T16:28+0000
2022-12-11T16:28+0000
2022-12-11T16:28+0000
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سبوتنيك. ونقلت إذاعة "YLE" الفنلندية عن نينيستو قوله "يجب أن نواصل التعاون، على الأقل لأننا نتشارك حدودا يبلغ طولها أكثر من 1000 كيلومتر".يشار إلى أن فترة رئاسة نينيستو تنتهي في عام 2024، وكانت العلاقات بين موسكو وهلسنكي قد توترت أكثر في الأشهر الأخيرة بسبب الوضع في أوكرانيا وانضمام فنلندا إلى الناتو.يذكر أن روسيا كانت قد أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وردت الدول الغربية بفرض عقوبات شاملة على موسكو مع تكثيف دعمها العسكري لكييف، وفي 18 مايو/ أيار، قدمت فنلندا والسويد طلبات للانضمام إلى الناتو، لتتخليا بذلك عن سنوات من الحياد بدعوى أسباب أمنية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, فنلندا, روسيا
أخبار العالم الآن, فنلندا, روسيا
الرئيس الفنلندي: من الضروري مواصلة التعاون مع روسيا
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قال الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، اليوم الأحد، إن بلاده يجب أن تواصل التعاون مع روسيا، على الأقل بسبب الحدود المشتركة.
سبوتنيك. ونقلت إذاعة "YLE" الفنلندية عن نينيستو قوله "يجب أن نواصل التعاون، على الأقل لأننا نتشارك حدودا يبلغ طولها أكثر من 1000 كيلومتر".
وأوضح نينيستو، "تتعاون فنلندا وروسيا بشكل يومي في المنطقة الحدودية، لكن الأمر سيستغرق وقتا لإعادة بناء الثقة، دعونا نرى متى ينتهي الوضع، ربما لا يحدث ذلك خلال فترة رئاستي".
يشار إلى أن فترة رئاسة نينيستو تنتهي في عام 2024، وكانت العلاقات بين موسكو وهلسنكي قد توترت أكثر في الأشهر الأخيرة بسبب الوضع في أوكرانيا وانضمام فنلندا
إلى الناتو.
يذكر أن روسيا كانت قد أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وردت الدول الغربية بفرض عقوبات شاملة على موسكو مع تكثيف دعمها العسكري لكييف، وفي 18 مايو/ أيار، قدمت فنلندا والسويد طلبات للانضمام إلى الناتو، لتتخليا بذلك عن سنوات من الحياد بدعوى أسباب أمنية.