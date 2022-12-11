https://sputnikarabic.ae/20221211/السعودية-المصالح-بين-واشنطن-ودول-الخليج-ستظل-قوية-رغم-الاختلافات-1071096763.html
السعودية: المصالح بين واشنطن ودول الخليج ستظل قوية رغم الاختلافات
السعودية: المصالح بين واشنطن ودول الخليج ستظل قوية رغم الاختلافات
قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية ستظل قوية رغم الاختلافات التي يتم التعامل معها. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T18:29+0000
2022-12-11T18:29+0000
2022-12-11T18:29+0000
السعودية
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جاء ذلك في جلسة حوارية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وفق ما نقلته قناة "العربية" السعودية.وأضاف "أعتقد أن أمريكا تلعب دورا هاما وتستمر بلعب هذا الدور في المنطقة خاصة من الناحية الأمنية".واعتبر وزير الخارجية السعودي أن كل إدارة أمريكية لديها مقاربات مختلفة وسياسات مختلفة، مضيفا "لذلك سيكون هناك بلا شك خلافات واضحة".وتابع "لكن المصالح الأمريكية ستكون هي نفسها إن كانت الإدارة ديمقراطية أو جمهورية (..) جمعتنا علاقلات قوية جدا مع أمريكا عبر إدارات مختلفة ونحن معتادون على التعامل مع الاختلافات".وشدد على أن "المصالح ستبقى مستمرة في المستقبل ومجالات التعاون بين المملكة والخليج من جهة والولايات المتحدة ستبقى قوية".وقال الوزير السعودي: "أمريكا تبقى الحليف الأقدم لكن من المهم مد الجسور مع الجميع والانفتاح على الجميع في العالم".وكانت الولايات المتحدة قد عبرت عن انزعاجها من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض.وقال البيت الأبيض إن الزيارة هي نموذج لمحاولات بكين "ممارسة نفوذها" وإن هذا "لن يغير السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط".وأضاف جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين "نحن ندرك التأثير الذي تحاول الصين تنميته في أنحاء العالم".وزار الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية في يوليو/ تموز الماضي، ضمن جولة خليجية، أعقبها خلافات بين السعودية والولايات المتحدة بما في ذلك بسبب أسعار النفط، واتهام واشنطن للرياض بالانحياز إلى روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
السعودية: المصالح بين واشنطن ودول الخليج ستظل قوية رغم الاختلافات
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قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية ستظل قوية رغم الاختلافات التي يتم التعامل معها.
جاء ذلك في جلسة حوارية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وفق ما نقلته قناة "العربية" السعودية.
وقال ابن فرحان: "لدينا حوارت جيدة مع شركائنا في أمريكا لكننا بحاجة إلى حوار استراتيجي حقيقي".
وأضاف "أعتقد أن أمريكا تلعب دورا هاما وتستمر بلعب هذا الدور في المنطقة خاصة من الناحية الأمنية".
واعتبر وزير الخارجية السعودي
أن كل إدارة أمريكية لديها مقاربات مختلفة وسياسات مختلفة، مضيفا "لذلك سيكون هناك بلا شك خلافات واضحة".
وتابع "لكن المصالح الأمريكية ستكون هي نفسها إن كانت الإدارة ديمقراطية أو جمهورية (..) جمعتنا علاقلات قوية جدا مع أمريكا عبر إدارات مختلفة ونحن معتادون على التعامل مع الاختلافات".
وشدد على أن "المصالح ستبقى مستمرة في المستقبل ومجالات التعاون بين المملكة والخليج من جهة والولايات المتحدة ستبقى قوية".
وقال الوزير السعودي: "أمريكا تبقى الحليف الأقدم لكن من المهم مد الجسور مع الجميع والانفتاح على الجميع في العالم".
وكانت الولايات المتحدة قد عبرت عن انزعاجها من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض.
وقال البيت الأبيض
إن الزيارة هي نموذج لمحاولات بكين "ممارسة نفوذها" وإن هذا "لن يغير السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط".
وأضاف جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين "نحن ندرك التأثير الذي تحاول الصين تنميته في أنحاء العالم".
وزار الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية في يوليو/ تموز الماضي، ضمن جولة خليجية، أعقبها خلافات بين السعودية والولايات المتحدة بما في ذلك بسبب أسعار النفط، واتهام واشنطن للرياض بالانحياز إلى روسيا.