https://sputnikarabic.ae/20221211/السعودية-تحذر-من-دخول-المنطقة-مرحلة-خطيرة-جدا-حال-توصل-إيران-إلى-إنتاج-سلاح-نووي-1071090377.html

السعودية تحذر من دخول المنطقة مرحلة خطيرة جدا حال توصل إيران إلى إنتاج سلاح نووي

السعودية تحذر من دخول المنطقة مرحلة خطيرة جدا حال توصل إيران إلى إنتاج سلاح نووي

حذر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، من دخول المنطقة مرحلة خطيرة جدا حال فشل الاتفاق النووي مع إيران. 11.12.2022, سبوتنيك عربي

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وقال ابن فرحان، إن "المملكة ستواصل الدفع نحو التوصل إلى اتفاق"، معتبرا أن "الاتفاق المذكور - حال التوصل إليه - هو مجرد خطوة أولى وليس أخيرة".وأضاف أن "التوصل إلى اتفاق نووي، لا يعني أنه توجد ضمانات بأن طهران لن تسعى إلى إنتاج سلاح نووي"، محذرا من "تطور خطير يهدد أمن المنطقة حال توصل إيران إلى إنتاج سلاح نووي".وفي ملف النفط، أوضح الأمير فيصل بن فرحان، أن "المملكة ستواصل العمل على استقرار أسعار النفط من خلال الحوار مع كافة الشركاء".وأصدرت السعودية والصين، السبت الماضي، بيانا مشتركا، طالبتا فيه إيران بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مؤكدتين أهمية احترام إيران لمبدأ حسن الجوار وتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان سلمية برنامجها النووي.من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، استدعاء السفير الصيني لدى طهران، إلى مقر وزارة الخارجية، للتعبير عن استياء إيران الشديد من بيان القمة الخليجية - الصينية، الذي تضمن وضع جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، ومفاوضات الاتفاق النووي.وقال كنعاني في بيان: "تم استدعاء السفير الصيني لدى طهران إلى وزارة الخارجية وأعربت الخارجية للسفير عن استيائها الشديد من بيان الصين ومجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الإيرانية الثلاث".وأضاف كنعاني أن مساعد وزير الخارجية الإيراني عبر في لقاء مع السفير الصيني عن استياء طهران الشديد من إدراج موضوع الجزر الثلاث ومفاوضات الاتفاق النووي في البيان الخليجي الصيني.وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد استقبل الخميس الماضي، الرئيس الصيني بقصر اليمامة في الرياض، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والصين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين في شتى المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.وعقب ذلك، وقع الملك سلمان وشي جين بينغ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين.

https://sputnikarabic.ae/20221211/إيران-تتوعد-بأن-يكون-ردها-على-طموحات-بعض-جيرانها-قويا-ومؤسفا-1071084971.html

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