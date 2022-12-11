https://sputnikarabic.ae/20221211/السعودية-في-طريقها-لتصبح-الاقتصاد-الأسرع-نموا-بين-دول-مجموعة-العشرين-1071090801.html
السعودية في طريقها لتصبح الاقتصاد الأسرع نموا بين دول مجموعة العشرين
السعودية في طريقها لتصبح الاقتصاد الأسرع نموا بين دول مجموعة العشرين
بعد توسع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 8.8% في الربع الثالث من هذا العام، تواصل المملكة طريقها على المسار الصحيح لتصبح الدولة الأسرع نموا بين مجموعة... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T15:16+0000
2022-12-11T15:16+0000
2022-12-11T15:16+0000
السعودية
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جاءت بيانات النمو التي كشفت عنها الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، أعلى قليلا من التقدير الأولي البالغ 8.6%، بفضل التوسع الإضافي في الاقتصاد غير النفطي، وأظهرت جميع القطاعات نموا سنويا موجبا.صرحت السعودية سابقا أنها تتوقع نموا اقتصاديا للعام بأكمله بنسبة 8.5%، لتسجل أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى تحقيق أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، بحسب وكالة "بلومبيرغ".نما الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالنفط بنسبة 14.2% في الربع الثالث، أي أقل من التقديرات البالغة 14.5%، فيما نما الاقتصاد غير النفطي - محرك خلق فرص العمل - بنسبة 6%، مقارنة مع 5.6% متوقعة.وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل مطرد منذ الإعلان عن خطة التحول منذ أكثر من نصف عقد من الزمان، لكن الكثير منه لا يزال يُضخ في الوقود الأحفوري.
https://sputnikarabic.ae/20221211/وزير-الطاقة-السعودي-قرارات-أوبك-تأتي-من-منظور-اقتصادي-بحت-دون-أي-اعتبارات-سياسية-1071076773.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي
السعودية في طريقها لتصبح الاقتصاد الأسرع نموا بين دول مجموعة العشرين
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بعد توسع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 8.8% في الربع الثالث من هذا العام، تواصل المملكة طريقها على المسار الصحيح لتصبح الدولة الأسرع نموا بين مجموعة العشرين هذا العام.
جاءت بيانات النمو
التي كشفت عنها الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، أعلى قليلا من التقدير الأولي البالغ 8.6%، بفضل التوسع الإضافي في الاقتصاد غير النفطي، وأظهرت جميع القطاعات نموا سنويا موجبا.
صرحت السعودية سابقا أنها تتوقع نموا اقتصاديا للعام بأكمله بنسبة 8.5%، لتسجل أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى تحقيق أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، بحسب وكالة
"بلومبيرغ".
نما الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالنفط بنسبة 14.2% في الربع الثالث، أي أقل من التقديرات البالغة 14.5%، فيما نما الاقتصاد غير النفطي - محرك خلق فرص العمل - بنسبة 6%، مقارنة مع 5.6% متوقعة.
وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل مطرد منذ الإعلان عن خطة التحول منذ أكثر من نصف عقد من الزمان، لكن الكثير منه لا يزال يُضخ في الوقود الأحفوري.