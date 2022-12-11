https://sputnikarabic.ae/20221211/السلطات-الفرنسية-تعتقل-أكثر-من-70-شخصا-بعد-اشتباك-بين-الشرطة-ومشجعين-مغاربة-في-باريس-1071076183.html
السلطات الفرنسية تعتقل أكثر من 70 شخصا بعد اشتباك بين الشرطة ومشجعين مغاربة في باريس
السلطات الفرنسية تعتقل أكثر من 70 شخصا بعد اشتباك بين الشرطة ومشجعين مغاربة في باريس
اعتقلت السلطات الفرنسية أكثر من 70 شخصا بعد اشتباكات بين الشرطة ومشجعين مغاربة عقب فوز فريقهم أمس على البرتغال في دور ربع النهائي لكأس العالم. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T08:56+0000
2022-12-11T08:56+0000
2022-12-11T08:56+0000
أخبار المغرب اليوم
أخبار فرنسا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/1e/1047348358_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b3013003ed44150a3f2177c32a3cfaee.jpg
وحسب صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، فقد تم القبض على 74 شخصا، عقب اشتباكات وقعت في شارع الشانزليزيه مساء أمس، حيث أطلقت الألعاب النارية، وقامت قوات الأمن بالرد باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، وذلك بعد فوز المغرب 1-0 على البرتغال في ربع النهائي في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مراسلها "تعرض بعض المواقع والمتاجر القريبة من أماكن تجمع المشجعين التقليدي في الشانزليزيه للنهب"، مشيرا إلى "وجود العديد من التعزيزات لخدمات الإغاثة الكاثوليكية في الموقع".وقال إن الوضع أسفل ساحة "النجمة" كان "صعبًا للغاية بالنسبة للشرطة"، حيث تجمع الكثير من الناس هناك وتدخلت الشرطة بانتظام لتفريق الحشود، لافتا إلى أن رائحة قوية من الغاز المسيل للدموع تنبعث من المكان، ناقلا عن بيانات رسمية للشرطة المحلية أن المتجمعين في المكان كانوا قرابة الـ 20000 شخص، تم اعتقال 74 منهم.يشار إلى أن المنتخب المغربي لكرة القدم، بات أول فريق عربي وأفريقي في التاريخ يصل إلى نصف نهائي المونديال، حيث سيواجه المنتخب الفرنسي يوم الأربعاء المقبل، في الدور قبل النهائي من البطولة.طالع أيضا: يتقدمهم أردوغان وإيلون ماسك... مشاهير العالم يهنئون المغرب بتأهله لنصف نهائي كأس العالم
https://sputnikarabic.ae/20221210/منتخب-المغرب-يكتب-التاريخ-ويتأهل-لقبل-نهائي-كأس-العالم-1071060649.html
أخبار المغرب اليوم
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/1e/1047348358_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_aaac68d12fde0a42caf8a1f1e8cd1ad1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , العالم
أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , العالم
السلطات الفرنسية تعتقل أكثر من 70 شخصا بعد اشتباك بين الشرطة ومشجعين مغاربة في باريس
تابعنا عبر
اعتقلت السلطات الفرنسية أكثر من 70 شخصا بعد اشتباكات بين الشرطة ومشجعين مغاربة عقب فوز فريقهم أمس على البرتغال في دور ربع النهائي لكأس العالم.
وحسب صحيفة
"لو فيغارو" الفرنسية، فقد تم القبض على 74 شخصا، عقب اشتباكات وقعت في شارع الشانزليزيه مساء أمس، حيث أطلقت الألعاب النارية، وقامت قوات الأمن بالرد باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، وذلك بعد فوز المغرب 1-0 على البرتغال في ربع النهائي في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مراسلها "تعرض بعض المواقع والمتاجر القريبة من أماكن تجمع المشجعين التقليدي في الشانزليزيه للنهب"، مشيرا إلى "وجود العديد من التعزيزات لخدمات الإغاثة
الكاثوليكية في الموقع".
وقال إن الوضع أسفل ساحة "النجمة" كان "صعبًا للغاية بالنسبة للشرطة"، حيث تجمع الكثير من الناس هناك وتدخلت الشرطة بانتظام لتفريق الحشود، لافتا إلى أن رائحة قوية من الغاز المسيل للدموع تنبعث من المكان، ناقلا عن بيانات رسمية للشرطة المحلية أن المتجمعين في المكان كانوا قرابة الـ 20000 شخص، تم اعتقال 74 منهم.
وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت حشد 1220 من عناصرها، يرتدون ملابس مدنية وكذلك بالزي العسكري في العاصمة وضواحيها الداخلية، مؤكدة أنها ستقوم بدوريات "في جميع المراكز والمراكز الباريسية، ولا سيما تلك التي يتم استعارتها عادة للوصول إلى الشانزليزيه".
يشار إلى أن المنتخب المغربي لكرة القدم، بات أول فريق عربي وأفريقي في التاريخ يصل إلى نصف نهائي المونديال، حيث سيواجه المنتخب الفرنسي يوم الأربعاء المقبل، في الدور قبل النهائي من البطولة.