https://sputnikarabic.ae/20221211/السلطات-الفرنسية-تعتقل-أكثر-من-70-شخصا-بعد-اشتباك-بين-الشرطة-ومشجعين-مغاربة-في-باريس-1071076183.html

السلطات الفرنسية تعتقل أكثر من 70 شخصا بعد اشتباك بين الشرطة ومشجعين مغاربة في باريس

السلطات الفرنسية تعتقل أكثر من 70 شخصا بعد اشتباك بين الشرطة ومشجعين مغاربة في باريس

اعتقلت السلطات الفرنسية أكثر من 70 شخصا بعد اشتباكات بين الشرطة ومشجعين مغاربة عقب فوز فريقهم أمس على البرتغال في دور ربع النهائي لكأس العالم. 11.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-11T08:56+0000

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وحسب صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، فقد تم القبض على 74 شخصا، عقب اشتباكات وقعت في شارع الشانزليزيه مساء أمس، حيث أطلقت الألعاب النارية، وقامت قوات الأمن بالرد باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، وذلك بعد فوز المغرب 1-0 على البرتغال في ربع النهائي في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مراسلها "تعرض بعض المواقع والمتاجر القريبة من أماكن تجمع المشجعين التقليدي في الشانزليزيه للنهب"، مشيرا إلى "وجود العديد من التعزيزات لخدمات الإغاثة الكاثوليكية في الموقع".وقال إن الوضع أسفل ساحة "النجمة" كان "صعبًا للغاية بالنسبة للشرطة"، حيث تجمع الكثير من الناس هناك وتدخلت الشرطة بانتظام لتفريق الحشود، لافتا إلى أن رائحة قوية من الغاز المسيل للدموع تنبعث من المكان، ناقلا عن بيانات رسمية للشرطة المحلية أن المتجمعين في المكان كانوا قرابة الـ 20000 شخص، تم اعتقال 74 منهم.يشار إلى أن المنتخب المغربي لكرة القدم، بات أول فريق عربي وأفريقي في التاريخ يصل إلى نصف نهائي المونديال، حيث سيواجه المنتخب الفرنسي يوم الأربعاء المقبل، في الدور قبل النهائي من البطولة.طالع أيضا: يتقدمهم أردوغان وإيلون ماسك... مشاهير العالم يهنئون المغرب بتأهله لنصف نهائي كأس العالم

https://sputnikarabic.ae/20221210/منتخب-المغرب-يكتب-التاريخ-ويتأهل-لقبل-نهائي-كأس-العالم-1071060649.html

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