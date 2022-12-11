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https://sputnikarabic.ae/20221211/الصحة-الفلسطينية-تعلن-مقتل-فتاة-تبلغ-من-العمر-16-عاما-بنيران-الجيش-الإسرائيلي-في-جنين-1071104246.html
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما بنيران الجيش الإسرائيلي في جنين
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما بنيران الجيش الإسرائيلي في جنين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ليل اليوم الأحد، مقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما بنيران جنود الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T22:44+0000
2022-12-11T23:07+0000
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وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الفتاة تدعى "جنى مجدي عصام زكارنة" (16 عاما) وتوفيت بعد إصابتها برصاصة في الرأس من قبل جنود الجيش الإسرائيلي.وأشارت الصحة الفلسطينية إلى 3 إصابات طفيفة في الساق وصلت مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين.وأفادت قناة "كان" العبرية الإسرائيلية أن "قوات من وحدة المستعربين اقتحمت جنين واعتقلت مطلوبا للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ عمليات، كما تم اعتقال شقيقه معه، وتم تحويلهما إلى تحقيق الشاباك".ولفتت إلى أنه "خلال عملية الاقتحام أطلق مسلحون فلسطينيون النار نحو القوات الإسرائيلية دون وقوع إصابات".في ذات الصدد، تداولت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو لاشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الجيش الإسرائيلي في جنين.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, جنين
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, جنين

الصحة الفلسطينية تعلن مقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما بنيران الجيش الإسرائيلي في جنين

22:44 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 23:07 GMT 11.12.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatتشيع جثمان طبيب فلسطيني قتل في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية
تشيع جثمان طبيب فلسطيني قتل في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ليل اليوم الأحد، مقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما بنيران جنود الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الفتاة تدعى "جنى مجدي عصام زكارنة" (16 عاما) وتوفيت بعد إصابتها برصاصة في الرأس من قبل جنود الجيش الإسرائيلي.
وأشارت الصحة الفلسطينية إلى 3 إصابات طفيفة في الساق وصلت مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين.
وأفادت قناة "كان" العبرية الإسرائيلية أن "قوات من وحدة المستعربين اقتحمت جنين واعتقلت مطلوبا للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ عمليات، كما تم اعتقال شقيقه معه، وتم تحويلهما إلى تحقيق الشاباك".
ولفتت إلى أنه "خلال عملية الاقتحام أطلق مسلحون فلسطينيون النار نحو القوات الإسرائيلية دون وقوع إصابات".
في ذات الصدد، تداولت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو لاشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الجيش الإسرائيلي في جنين.
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