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https://sputnikarabic.ae/20221211/العراق-مقتل-4-عناصر-من-داعش-بينهم-انتحاريان-1071073123.html
العراق... مقتل 4 عناصر من "داعش" بينهم انتحاريان
العراق... مقتل 4 عناصر من "داعش" بينهم انتحاريان
أعلنت السلطات العراقية، مقتل أربعة عناصر من "داعش" بينهم انتحاريان في محافظة نينوى شمالي البلاد. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T06:39+0000
2022-12-11T06:39+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
تنظيم داعش الإرهابي
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وحسب موقع "السومرية نيوز"، ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، يوم السبت، أن مواطنا يدعى سهيل نجم الوران الشمري قام بموقف بطولي بعدما شاهد عناصر إرهابية متخفية بمزرعته فهرع لسيارته، وأطلق النار عليهم من بندقية كلاشينكوف كانت بحوزته وقتل إرهابيين اثنين منهم.وأضاف البيان أن "إرهابيين آخرين قاموا برمي هذا البطل بصاروخ (أر بي جي) مما أدى إلى استشهاده".وأوضح أن "4 العناصر الإرهابية بعد جريمتهم، لاذوا بالفرار باتجاه جزيرة الحضر".وتابع البيان أن "قوة من الفوج الثاني اللواء 91 وقوة من الحشد الشعبي والعشائري طاردتهم وتم محاصرتهم وقتلهم جميعا وقد تبين أن بينهم انتحاريان".يذكر أن العراق كان قد أعلن في 2017 القضاء على تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.وتقوم القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.
https://sputnikarabic.ae/20221210/العراق-يعلن-قصف-عناصر-لداعش-داخل-كهف-بكركوك-1071069853.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي

العراق... مقتل 4 عناصر من "داعش" بينهم انتحاريان

06:39 GMT 11.12.2022
© MOADH AL-DULAIMIالشرطة العراقية على طريق الأنبار
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© MOADH AL-DULAIMI
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أعلنت السلطات العراقية، مقتل أربعة عناصر من "داعش" بينهم انتحاريان في محافظة نينوى شمالي البلاد.
وحسب موقع "السومرية نيوز"، ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، يوم السبت، أن مواطنا يدعى سهيل نجم الوران الشمري قام بموقف بطولي بعدما شاهد عناصر إرهابية متخفية بمزرعته فهرع لسيارته، وأطلق النار عليهم من بندقية كلاشينكوف كانت بحوزته وقتل إرهابيين اثنين منهم.
وأضاف البيان أن "إرهابيين آخرين قاموا برمي هذا البطل بصاروخ (أر بي جي) مما أدى إلى استشهاده".
وأوضح أن "4 العناصر الإرهابية بعد جريمتهم، لاذوا بالفرار باتجاه جزيرة الحضر".
وتابع البيان أن "قوة من الفوج الثاني اللواء 91 وقوة من الحشد الشعبي والعشائري طاردتهم وتم محاصرتهم وقتلهم جميعا وقد تبين أن بينهم انتحاريان".
طيران التحالف الدولي - طائرات إف-18 ي (F-18E) الأمريكية بعد شن غارة جوية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
العراق يعلن قصف وكر لعناصر من "داعش" في كركوك
أمس, 21:54 GMT
يذكر أن العراق كان قد أعلن في 2017 القضاء على تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الذي احتل نحو ثلث البلاد بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات، واستعادة كافة الأراضي التي سيطر عليها.
وتقوم القوات الأمنية العراقية منذ ذلك الحين بضربات جوية وعمليات استهداف لخلايا التنظيم المتبقية.
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