https://sputnikarabic.ae/20221211/العراق-يعلن-استرداد-دفعة-جديدة-من-أموال-الأمانات-الضريبية-المنهوبة-1071074482.html
العراق يعلن استرداد دفعة جديدة من أموال الأمانات الضريبية المنهوبة
العراق يعلن استرداد دفعة جديدة من أموال الأمانات الضريبية المنهوبة
أعلنت الحكومة العراقية استرداد الدفعة الثانية من الأموال المنهوبة الخاصة بالأمانات الضريبية. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T07:54+0000
2022-12-11T07:54+0000
2022-12-11T07:54+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن الجهات المتخصّصة بقضايا النزاهة، تواصل عمليات استرداد الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي تم الاستيلاء عليها في إطار ما يعرف بـ"سرقة القرن".وأوضح أنه جرى استرداد الدفعة الثانية من هذه الأموال، والبالغة قيمتها مئة وأربعة وثلاثون ملياراً وأربعمئة وخمسة وخمسون مليوناً وستمئة ألف دينار.وذكر أنه تم إيداع المبلغ بشكل أصولي في الحساب المصرفي المفتوح لمصرف الرافدين الفرع الرئيس.وبهذا يبلغ إجمالي المبالغ المستردة ثلاثمئة وسبعة عشر مليارا وخمسمئة وخمسة وثلاثون مليونا وخمسمئة وستة وثلاثون ألفا وخمسمئة وخمسة وعشرون دينارا.وأكد على أن عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين متواصلة تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء.
https://sputnikarabic.ae/20221113/العراق-رئيس-هيئة-النزاهة-يطلب-من-السوداني-إعفاءه-من-منصبه-1070115659.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار العراق اليوم, أخبار العالم العربي, مكافحة الفساد
أخبار العراق اليوم, أخبار العالم العربي, مكافحة الفساد
العراق يعلن استرداد دفعة جديدة من أموال الأمانات الضريبية المنهوبة
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أعلنت الحكومة العراقية استرداد الدفعة الثانية من الأموال المنهوبة الخاصة بالأمانات الضريبية.
جاء هذا في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن الجهات المتخصّصة بقضايا النزاهة، تواصل عمليات استرداد الأموال
الخاصة بالأمانات الضريبية التي تم الاستيلاء عليها في إطار ما يعرف بـ"سرقة القرن".
وأوضح أنه جرى استرداد الدفعة الثانية من هذه الأموال، والبالغة قيمتها مئة وأربعة وثلاثون ملياراً وأربعمئة وخمسة وخمسون مليوناً وستمئة ألف دينار.
وذكر أنه تم إيداع المبلغ بشكل أصولي في الحساب المصرفي المفتوح لمصرف الرافدين الفرع الرئيس.
وبهذا يبلغ إجمالي المبالغ المستردة ثلاثمئة وسبعة عشر مليارا وخمسمئة وخمسة وثلاثون مليونا وخمسمئة وستة وثلاثون ألفا وخمسمئة وخمسة وعشرون دينارا.
وأكد على أن عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين متواصلة تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء.