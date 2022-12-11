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https://sputnikarabic.ae/20221211/العراق-يعلن-انخفاض-معدل-الإصابات-بالإيدز-مقارنة-بدول-العالم-1071078083.html
العراق يعلن انخفاض معدل الإصابات بالإيدز مقارنة بدول العالم
العراق يعلن انخفاض معدل الإصابات بالإيدز مقارنة بدول العالم
أعلنت الحكومة العراقية أن معدل الإصابة بمرض نقص المناعة "الإيدز" في البلاد منخفض قياسا بدول العالم. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T09:53+0000
2022-12-11T09:53+0000
أخبار العراق اليوم
الإيدز
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جاء هذا في تصريحات اليوم الأحد، للمتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البدر إن بلاده كانت ولاتزال ضمن مناطق التوطن المنخفض لمرض الإيدز وفقا للتصنيفات الوبائية المعتمدة.وأشار المسؤول العراقي إلى أن بلاده سجلت زيادة في الإصابات تتماشى مع الزيادة السكانية لكنها في المقابل ما زالت منخفضة قياسا بدول العالم.وأوضح أن مرض نقص المناعة ينتقل عبر الاتصال الجنسي ونقل الدم ومشتقاته، واستخدام الأدوات الجارحة، وعمليات الوشم "التاتو" والحجامة عبر الآلات الملوثة.وأشار إلى أن أي آلة ملوثة تثقب جلد الإنسان من الممكن أن تكون سببا في نقل العدوى من شخص لآخر.واعتبر أن أفضل وسيلة لمواجهة خطر المرض هو التثقيف والتوعية الصحية للمواطنين.ودعا وسائل الإعلام لدعم الدوائر الصحية في نشر الثقافة عن كيفية انتقال هذه الأمراض للحد من انتشارها.
https://sputnikarabic.ae/20221209/رئيس-الوزراء-العراقي-الفساد-السبب-الأول-لتلكؤ-الدولة-للقيام-بواجباتها-1071007378.html
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أخبار العراق اليوم, الإيدز
أخبار العراق اليوم, الإيدز

العراق يعلن انخفاض معدل الإصابات بالإيدز مقارنة بدول العالم

09:53 GMT 11.12.2022
© Sputnik . Sergey Venyavskyمختبر متخصص في علاج الإيدز والفيروسات الأخرى
مختبر متخصص في علاج الإيدز والفيروسات الأخرى - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© Sputnik . Sergey Venyavsky
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أعلنت الحكومة العراقية أن معدل الإصابة بمرض نقص المناعة "الإيدز" في البلاد منخفض قياسا بدول العالم.
جاء هذا في تصريحات اليوم الأحد، للمتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
رئيس الوزراء العراقي: "الفساد" السبب الأول لتلكؤ الدولة للقيام بواجباتها
9 ديسمبر, 07:38 GMT
وقال البدر إن بلاده كانت ولاتزال ضمن مناطق التوطن المنخفض لمرض الإيدز وفقا للتصنيفات الوبائية المعتمدة.
وأشار المسؤول العراقي إلى أن بلاده سجلت زيادة في الإصابات تتماشى مع الزيادة السكانية لكنها في المقابل ما زالت منخفضة قياسا بدول العالم.
وأوضح أن مرض نقص المناعة ينتقل عبر الاتصال الجنسي ونقل الدم ومشتقاته، واستخدام الأدوات الجارحة، وعمليات الوشم "التاتو" والحجامة عبر الآلات الملوثة.
وأشار إلى أن أي آلة ملوثة تثقب جلد الإنسان من الممكن أن تكون سببا في نقل العدوى من شخص لآخر.
واعتبر أن أفضل وسيلة لمواجهة خطر المرض هو التثقيف والتوعية الصحية للمواطنين.
ودعا وسائل الإعلام لدعم الدوائر الصحية في نشر الثقافة عن كيفية انتقال هذه الأمراض للحد من انتشارها.
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