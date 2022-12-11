https://sputnikarabic.ae/20221211/العراق-يكشف-عن-سعر-برميل-النفط-المتوقع-في-موازنة-2023-العامة-1071083089.html
العراق يكشف عن سعر برميل النفط المتوقع في موازنة 2023 العامة
العراق يكشف عن سعر برميل النفط المتوقع في موازنة 2023 العامة
كشفت وزارة التخطيط العراقية، عن السعر المتوقع لبرميل النفط، في الموازنة العامة لسنة 2023. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T12:25+0000
2022-12-11T12:25+0000
2022-12-11T12:26+0000
العراق
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وقال وكيل الوزارة، ماهر حماد جوهان، أمس السبت، إنه تم "وضع أكثر من سعر لبرميل النفط في موازنة 2023 بالاتفاق بين وزارات النفط والمالية والتخطيط والبنك المركزي، والذي يبدأ من 65 دولارا صعودا إلى 75 دولار"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع موضحا أنه "ليس من الصحيح قراءة سعر النفط هو يمثل سعر الموازنة في ظل المتغيرات الكثيرة، لذلك هذا السعر سيبقى متغيرا حتى لحظة الحسم في مجلس الوزراء أو مجلس النواب، وهو قرار مهم لأننا لا نستطيع تقديم الموازنة بعجز كبير".وأعلن العراق، يوم الجمعة الماضي، وصول الطاقة الإنتاجية للنفط في حقول محافظة ميسان إلى 300 ألف برميل يوميا.وذكرت وزارة النفط في بيان، أن هذا الإنجاز يعد إضافة مهمة، خصوصا وأنه يأتي في ظل ظروف استثنائية، وتحديات اقتصادية وصحية وأزمات عديدة تواجه النفط في العالم.وأضافت الوزارة أنها مهتمة باستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وأنها تهدف لاستثمار معدل يصل إلى ما بين "250-300" مليون قدم مكعب قدم قياسي في اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20221204/وزير-النفط-العراقي-يؤكد-أن-أوبك-ملتزمة-بنسب-الخفض-المقررة-حتى-نهاية-2023-1070818566.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق يكشف عن سعر برميل النفط المتوقع في موازنة 2023 العامة
12:25 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 12:26 GMT 11.12.2022) تابعنا عبر
كشفت وزارة التخطيط العراقية، عن السعر المتوقع لبرميل النفط، في الموازنة العامة لسنة 2023.
وقال وكيل الوزارة، ماهر حماد جوهان، أمس السبت، إنه تم "وضع أكثر من سعر لبرميل النفط في موازنة 2023 بالاتفاق بين وزارات النفط والمالية والتخطيط والبنك المركزي، والذي يبدأ من 65 دولارا صعودا إلى 75 دولار"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وتابع موضحا أنه "ليس من الصحيح قراءة سعر النفط هو يمثل سعر الموازنة في ظل المتغيرات الكثيرة، لذلك هذا السعر سيبقى متغيرا حتى لحظة الحسم في مجلس الوزراء أو مجلس النواب، وهو قرار مهم لأننا لا نستطيع تقديم الموازنة بعجز كبير".
وأعلن العراق، يوم الجمعة الماضي، وصول الطاقة الإنتاجية للنفط في حقول محافظة ميسان إلى 300 ألف برميل يوميا
.
وذكرت وزارة النفط في بيان، أن هذا الإنجاز يعد إضافة مهمة، خصوصا وأنه يأتي في ظل ظروف استثنائية، وتحديات اقتصادية وصحية وأزمات عديدة تواجه النفط في العالم.
وأضافت الوزارة أنها مهتمة باستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وأنها تهدف لاستثمار معدل يصل إلى ما بين "250-300" مليون قدم مكعب قدم قياسي في اليوم.