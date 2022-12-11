https://sputnikarabic.ae/20221211/العلاج-بالفن-في-مصر-فنجان-دونتيل-مع-أميرة-مجاهد---1071089528.html
العلاج بالفن في مصر... "فنجان دونتيل" مع أميرة مجاهد
العلاج بالفن في مصر... "فنجان دونتيل" مع أميرة مجاهد
نتحدث في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: المغنية سيلين ديون تعاني من متلازمة الشخص المتيبّس؛ غضب دولي بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق المتظاهر... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T14:51+0000
2022-12-11T14:51+0000
2022-12-11T15:53+0000
راديو
صدى الحياة
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العلاج بالفن في مصر... "فنجان دونتيل" مع أميرة مجاهد
العلاج بالفن في مصر... "فنجان دونتيل" مع أميرة مجاهد
ارتشفي فنجان قهوة مطرّز بالدونتيل بعيدا عن الحزنالضّغوط النفسية والمجتمعية وفترات الإحباط والاكتئاب والقلق والمسؤولية وأحيانا كثيرة التعنيف الأسري والزوجي، أمور تعيشها المرأة في المجتمع العربي على اختلاف الأسباب والمسبّبات.ومن هذا المبدأ، تمّ إطلاق مبادرة نسائية مصرية للعلاج بـ"الفن"، فهل ارتشاف فنجان قهوة مطرّز بالدونتيل على وقع أنغام الست فيروز في شوارع الاسكندرية أو الغناء بأعلى صوت يستطيع إخراج المرأة العربية من زوبعة أحزانها والضغوط النفسية التي تعانيها بصمــت؟.حول هذا الموضوع، قالت الأستاذة أميرة مجاهد، الباحثة ومؤسسة مبادرة "فنجان دونتيل" وصاحبة منصة القهوة البحرية الرقمية، أول منصة مقهى ثقافي رقمي في الوطن العربي لبرنامج "صدى الحياة":ووجهت أميرة نصيحة للنساء وقالت: التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
العلاج بالفن في مصر... "فنجان دونتيل" مع أميرة مجاهد
14:51 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 15:53 GMT 11.12.2022) تابعنا عبر
نتحدث في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: المغنية سيلين ديون تعاني من متلازمة الشخص المتيبّس؛ غضب دولي بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق المتظاهر الإيراني محسن شكاري؛ خطوبة أصغر عروسين في مصر؛ طفلتان تشكوان البرد بعد وفاة والدهما في الحرب؛ فوز المنتخب المغربي وخطوة نحو كأس العالم.
ارتشفي فنجان قهوة مطرّز بالدونتيل بعيدا عن الحزن
الضّغوط النفسية والمجتمعية وفترات الإحباط والاكتئاب والقلق والمسؤولية وأحيانا كثيرة التعنيف الأسري والزوجي، أمور تعيشها المرأة في المجتمع العربي على اختلاف الأسباب والمسبّبات.
ومن هذا المبدأ، تمّ إطلاق مبادرة نسائية مصرية للعلاج بـ"الفن"، فهل ارتشاف فنجان قهوة مطرّز بالدونتيل على وقع أنغام الست فيروز في شوارع الاسكندرية أو الغناء بأعلى صوت يستطيع إخراج المرأة العربية من زوبعة أحزانها والضغوط النفسية التي تعانيها بصمــت؟.
حول هذا الموضوع، قالت الأستاذة أميرة مجاهد، الباحثة ومؤسسة مبادرة "فنجان دونتيل" وصاحبة منصة القهوة البحرية الرقمية، أول منصة مقهى ثقافي رقمي في الوطن العربي لبرنامج "صدى الحياة":
"إن مبادرة "فنجان دونتيل" التي أطلقتها رفقة فريق عمل تطوعي تهدف إلى التنفيس وإسقاط كل ما في داخل الإنسان والتعبير عنه بشكل تنفيسي فنّي، ولا يتطلب هذا أن يكون المشارك فنّانا بطبعه أو صاحب موهبة فنيّة، وهذه هي الميزة الخاصة في العلاج بالفن التي تميزه عن العلاجات الأخرى، كون الفنّ لغة فريدة ووسيلة للتواصل والتعبير، وليس من الضروري أن يكون الشخص مريضا نفسيا أن يحضر هكذا جلسات، فهناك ضغوط كثيرة من الحياة يتم التخلص منها من خلال جلسات فنية".
ووجهت أميرة نصيحة للنساء وقالت:
"أنصح كل سيدة أن تبحث عن شغفها، فجزء كبير من السلام النفسي هو أن تكون المرأة محققة لذاتها لأن ذلك ينعكس عليها وعلى من حولها".
التفاصيل في الملف الصوتي...