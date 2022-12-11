https://sputnikarabic.ae/20221211/المصادقة-على-اتفاقية-الشراكة-الاقتصادية-الشاملة-بين-إسرائيل-والإمارات-1071081723.html
المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إسرائيل والإمارات
المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إسرائيل والإمارات
صادقت إسرائيل والإمارات، اليوم الأحد، على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي تُلغي أو تخفض الرسوم على 96% من المنتجات. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T11:51+0000
2022-12-11T11:51+0000
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العالم العربي
إسرائيل
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وذكر ثاني الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أفاد من خلالها بأن بلاده وقعت أو صادقت على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل.ونشر الوزير الإماراتي صورا خاصة بتوقيع الاتفاقية بين الإمارات وإسرائيل، ذكر من خلالها أن تلك الاتفاقية المهمة بين حكومتي الدولتين، ستُلغى أو تُخفض الرسوم على 96% من المنتجات وهو ما يوفر دفعة قوية للقطاعات الصناعية والخدمية في الإمارات.وأشار ثاني الزيودي إلى أن التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات وإسرائيل قد زادت بنسبة 114% في الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 2022 بواقع 2 مليار دولار، ومن المفترض أن تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة هذا الازدهار التجاري.ولفت الوزير الإماراتي إلى أن الاتفاقية الشاملة مع إسرائيل ستخلق المزيد من فرص التعاون بقطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي.ووقعت إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاق سلام، في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وجرى بعدها تبادل السفراء، وتوقيع العديد من الاتفاقات في مجالات مختلفة بينها الاستثمار والزراعة والتجارة والطيران.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إسرائيل والإمارات
تابعنا عبر
صادقت إسرائيل والإمارات، اليوم الأحد، على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي تُلغي أو تخفض الرسوم على 96% من المنتجات.
وذكر ثاني الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أفاد من خلالها بأن بلاده وقعت أو صادقت على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل.
ونشر الوزير الإماراتي صورا خاصة بتوقيع الاتفاقية بين الإمارات وإسرائيل، ذكر من خلالها أن تلك الاتفاقية المهمة بين حكومتي الدولتين، ستُلغى أو تُخفض الرسوم على 96% من المنتجات وهو ما يوفر دفعة قوية للقطاعات الصناعية والخدمية في الإمارات.
وأشار ثاني الزيودي إلى أن التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات وإسرائيل
قد زادت بنسبة 114% في الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 2022 بواقع 2 مليار دولار، ومن المفترض أن تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة هذا الازدهار التجاري.
ولفت الوزير الإماراتي إلى أن الاتفاقية الشاملة مع إسرائيل ستخلق المزيد من فرص التعاون بقطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي.
ووقعت إسرائيل والإمارات
منتصف سبتمبر/أيلول 2020 اتفاق سلام، في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وجرى بعدها تبادل السفراء، وتوقيع العديد من الاتفاقات في مجالات مختلفة بينها الاستثمار والزراعة والتجارة والطيران.