https://sputnikarabic.ae/20221211/انخفاض-الريال-الإيراني-مقابل-الدولار-إلى-مستوى-قياسي-متدن-1071087557.html
انخفاض الريال الإيراني مقابل الدولار إلى مستوى قياسي متدن
انخفاض الريال الإيراني مقابل الدولار إلى مستوى قياسي متدن
تراجعت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار اليوم الأحد، مع دخول الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد شهرها الثالث، كما أضر انهيار... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T14:10+0000
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تداولت العملة الإيرانية في طهران عند نحو 370 ألف ريال للدولار اليوم ارتفاعا من 368 ألفا يوم الخميس، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".بلغت قيمة العملة الإيرانية 32 ألف ريال للدولار وقت إبرام الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أسقط العقوبات الدولية مقابل فرض قيود مشددة على برنامج إيران النووي.وتتواصل في مدن إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات تخللتها أعمال شغب عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق، التي أعلن حلها لاحقا.بينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها أثناء انتظارها مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهمت الشرطة بتعذيبها.أضرم محتجون في طهران ومدن إيرانية عدة النار في مراكز ومركبات الشرطة على مدار الفترة الماضية، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من قوات الأمن والمتظاهرين.واتهم وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، أمريكا وإسرائيل والسعودية وبعض الدول الأوروبية، بلعب دور مباشر في الاضطرابات الأخيرة في إيران. بالتزامن مع الاحتجاجات شهدت إيران هجمات إرهابية في مناطق متفرقة.هذا الاتهام كرره وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، الذي قال إن حكومات دول غربية تشجع العنف في بلاده وتعلم المحتجين كيفية صناعة الأسلحة، ما أسفر عن مقتل عدد من رجال الشرطة.
https://sputnikarabic.ae/20221210/طهران-تستدعي-سفير-بريطانيا-احتجاجا-على-دعم-لندن-لأعمال-الإرهاب-والاضطرابات-في-إيران-1071050409.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, اقتصاد, العالم
إيران, أخبار إيران, اقتصاد, العالم
انخفاض الريال الإيراني مقابل الدولار إلى مستوى قياسي متدن
14:10 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 14:12 GMT 11.12.2022) تابعنا عبر
تراجعت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار اليوم الأحد، مع دخول الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد شهرها الثالث، كما أضر انهيار المفاوضات حول الاتفاق النووي بقيمة الريال.
تداولت العملة الإيرانية في طهران عند نحو 370 ألف ريال للدولار اليوم ارتفاعا من 368 ألفا يوم الخميس، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".
بلغت قيمة العملة الإيرانية 32 ألف ريال للدولار وقت إبرام الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أسقط العقوبات الدولية مقابل فرض قيود مشددة على برنامج إيران النووي.
وتتواصل في مدن إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات تخللتها أعمال شغب
عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم" من قبل شرطة الأخلاق، التي أعلن حلها لاحقا.
بينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها أثناء انتظارها مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية واتهمت الشرطة بتعذيبها.
أضرم محتجون في طهران
ومدن إيرانية عدة النار في مراكز ومركبات الشرطة على مدار الفترة الماضية، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من قوات الأمن والمتظاهرين.
واتهم وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، أمريكا وإسرائيل والسعودية
وبعض الدول الأوروبية، بلعب دور مباشر في الاضطرابات الأخيرة في إيران. بالتزامن مع الاحتجاجات شهدت إيران هجمات إرهابية في مناطق متفرقة.
هذا الاتهام كرره وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، الذي قال إن حكومات دول غربية تشجع العنف في بلاده وتعلم المحتجين كيفية صناعة الأسلحة، ما أسفر عن مقتل عدد من رجال الشرطة.