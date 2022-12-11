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https://sputnikarabic.ae/20221211/بريطانيا-تدافع-عن-رد-فعلها-تجاه-دبلوماسيين-صينيين-متورطين-في-اعتداء-1071081067.html
بريطانيا تدافع عن رد فعلها تجاه دبلوماسيين صينيين "متورطين في اعتداء"
بريطانيا تدافع عن رد فعلها تجاه دبلوماسيين صينيين "متورطين في اعتداء"
دافعت بريطانيا اليوم الأحد، عن ما وصفته بـ"الرد المدروس" على حادث وقع في مانشستر، عندما اتُهم دبلوماسيون صينيون بضرب أحد المتظاهرين في هونغ كونغ. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T11:32+0000
2022-12-11T11:32+0000
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وطالب المتشددون المناهضون للصين في حزب المحافظين الحاكم بطرد الدبلوماسيين المتورطين، متهمين حكومة المملكة المتحدة باسترضاء بكين.لكن وزير الخارجية جيمس كليفرلي أصر على أنه كان من الصواب انتظار تحقيق الشرطة في حادثة مانشستر اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول، بدلا من التصرف على أساس مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع.وقال لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي": "قراراتنا الدبلوماسية ستستند دائما إلى سيادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة".وأضاف بعد أن اتهم الدبلوماسيون بجر المتظاهر إلى أراضي القنصلية لضربه: "سنحرص على أن يكون ردنا قويا لكنه يستند بشكل واضح إلى القواعد".وتابع كليفرلي أنه، بالمثل، تحتاج الحكومة إلى مزيد من الأدلة بشأن مراكز الشرطة الصينية "السرية" المبلغ عنها والتي تعمل على أراضي المملكة المتحدة.قبل أسبوعين، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن "العصر الذهبي" للعلاقات مع الصين انتهى، لكن حكومته ستتبع "البراغماتية القوية" في التعامل مع المنافسين العالميين.
https://sputnikarabic.ae/20221105/بريطانيا-تقول-إنها-تخوض-حربا-مع-الصين---1069854630.html
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العالم, بريطانيا, الصين
العالم, بريطانيا, الصين

بريطانيا تدافع عن رد فعلها تجاه دبلوماسيين صينيين "متورطين في اعتداء"

11:32 GMT 11.12.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALLبورصة الأسهم في لندن
بورصة الأسهم في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALL
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دافعت بريطانيا اليوم الأحد، عن ما وصفته بـ"الرد المدروس" على حادث وقع في مانشستر، عندما اتُهم دبلوماسيون صينيون بضرب أحد المتظاهرين في هونغ كونغ.
وطالب المتشددون المناهضون للصين في حزب المحافظين الحاكم بطرد الدبلوماسيين المتورطين، متهمين حكومة المملكة المتحدة باسترضاء بكين.
لكن وزير الخارجية جيمس كليفرلي أصر على أنه كان من الصواب انتظار تحقيق الشرطة في حادثة مانشستر اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول، بدلا من التصرف على أساس مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع.
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وقال لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي": "قراراتنا الدبلوماسية ستستند دائما إلى سيادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة".
وأضاف بعد أن اتهم الدبلوماسيون بجر المتظاهر إلى أراضي القنصلية لضربه: "سنحرص على أن يكون ردنا قويا لكنه يستند بشكل واضح إلى القواعد".
وتابع كليفرلي أنه، بالمثل، تحتاج الحكومة إلى مزيد من الأدلة بشأن مراكز الشرطة الصينية "السرية" المبلغ عنها والتي تعمل على أراضي المملكة المتحدة.
قبل أسبوعين، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن "العصر الذهبي" للعلاقات مع الصين انتهى، لكن حكومته ستتبع "البراغماتية القوية" في التعامل مع المنافسين العالميين.
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