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https://sputnikarabic.ae/20221211/بينها-النووي-والكيماوي-ما-هي-أسلحة-الدمار-الشامل-1071088194.html
بينها النووية والكيميائية... ما هي أسلحة الدمار الشامل؟
بينها النووية والكيميائية... ما هي أسلحة الدمار الشامل؟
يطلق مصطلح أسلحة الدمار الشامل على أنواع من الأسلحة التي يؤدي استخدامها إلى تدمير مباشر لكل ما يقع داخل نطاق مجالها التدميري. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T14:46+0000
2022-12-11T14:46+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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ولا يقتصر تأثير تلك الأسلحة على ما تحدثه من دمار مباشر بل يمتد إلى آثار غير مباشرة بعضها يؤدي إلى تشوهات وأمراض تبقى مع أصحابها لسنوات.تشمل أسلحة الدمار الشامل 3 أنواع من الأسلحة:ذكر ذلك تقرير لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أشار إلى جهود المنظمة الدولية في الحد من انتشار هذه الأسلحة بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية المعنية.وتساهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في جهود عالمية للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.يذكر أن استخدام أسلحة الدمار الشامل في العديد من المناطق حول العالم أثبت أن تلك الأسلحة يمكنها قتل عشرات الآلاف من البشر في وقت واحد خاصة إذا تم استخدامها ضد مدن بأكملها مثلما حدث في مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، حيث قصفتهما الولايات المتحدة الأمريكية بالقنابل الذرية قبل نهاية الحرب العالمية الثانية.والولايات المتحدة الأمريكية الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت السلاح النووي ضد دولة أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20221211/ما-هي-الدول-التي-كانت-تمتلك-أسلحة-نووية-لكنها-تخلت-عنها-1071079047.html
https://sputnikarabic.ae/20221208/100-ثانية-على-نهاية-العالم-ما-هي-ساعة-القيامة-النووية-وكيف-يتغير-توقيتها-منذ-1947-1070986771.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

بينها النووية والكيميائية... ما هي أسلحة الدمار الشامل؟

14:46 GMT 11.12.2022
© AP Photoاختبار قنبلة نووية
اختبار قنبلة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AP Photo
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يطلق مصطلح أسلحة الدمار الشامل على أنواع من الأسلحة التي يؤدي استخدامها إلى تدمير مباشر لكل ما يقع داخل نطاق مجالها التدميري.
ولا يقتصر تأثير تلك الأسلحة على ما تحدثه من دمار مباشر بل يمتد إلى آثار غير مباشرة بعضها يؤدي إلى تشوهات وأمراض تبقى مع أصحابها لسنوات.
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تشمل أسلحة الدمار الشامل 3 أنواع من الأسلحة:

الأسلحة النووية.
الأسلحة الكيميائية.
الأسلحة البيولوجية.
ذكر ذلك تقرير لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أشار إلى جهود المنظمة الدولية في الحد من انتشار هذه الأسلحة بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية المعنية.
وتساهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في جهود عالمية للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
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يذكر أن استخدام أسلحة الدمار الشامل في العديد من المناطق حول العالم أثبت أن تلك الأسلحة يمكنها قتل عشرات الآلاف من البشر في وقت واحد خاصة إذا تم استخدامها ضد مدن بأكملها مثلما حدث في مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، حيث قصفتهما الولايات المتحدة الأمريكية بالقنابل الذرية قبل نهاية الحرب العالمية الثانية.
والولايات المتحدة الأمريكية الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت السلاح النووي ضد دولة أخرى.
© Sputnikما هي القنبلة القذرة ومخاطر استخدامها؟
ما هي القنبلة القذرة ومخاطر استخدامها؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
ما هي القنبلة القذرة ومخاطر استخدامها؟
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