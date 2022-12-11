https://sputnikarabic.ae/20221211/بينها-النووي-والكيماوي-ما-هي-أسلحة-الدمار-الشامل-1071088194.html

بينها النووية والكيميائية... ما هي أسلحة الدمار الشامل؟

بينها النووية والكيميائية... ما هي أسلحة الدمار الشامل؟

يطلق مصطلح أسلحة الدمار الشامل على أنواع من الأسلحة التي يؤدي استخدامها إلى تدمير مباشر لكل ما يقع داخل نطاق مجالها التدميري. 11.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-11T14:46+0000

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رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

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ولا يقتصر تأثير تلك الأسلحة على ما تحدثه من دمار مباشر بل يمتد إلى آثار غير مباشرة بعضها يؤدي إلى تشوهات وأمراض تبقى مع أصحابها لسنوات.تشمل أسلحة الدمار الشامل 3 أنواع من الأسلحة:ذكر ذلك تقرير لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أشار إلى جهود المنظمة الدولية في الحد من انتشار هذه الأسلحة بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية المعنية.وتساهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في جهود عالمية للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.يذكر أن استخدام أسلحة الدمار الشامل في العديد من المناطق حول العالم أثبت أن تلك الأسلحة يمكنها قتل عشرات الآلاف من البشر في وقت واحد خاصة إذا تم استخدامها ضد مدن بأكملها مثلما حدث في مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، حيث قصفتهما الولايات المتحدة الأمريكية بالقنابل الذرية قبل نهاية الحرب العالمية الثانية.والولايات المتحدة الأمريكية الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت السلاح النووي ضد دولة أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20221211/ما-هي-الدول-التي-كانت-تمتلك-أسلحة-نووية-لكنها-تخلت-عنها-1071079047.html

https://sputnikarabic.ae/20221208/100-ثانية-على-نهاية-العالم-ما-هي-ساعة-القيامة-النووية-وكيف-يتغير-توقيتها-منذ-1947-1070986771.html

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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية