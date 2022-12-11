https://sputnikarabic.ae/20221211/تايوان-تعلن-اختراق-6-مقاتلات-صينية-مجالها-الجوي--1071074088.html

تايوان تعلن اختراق 6 مقاتلات صينية مجالها الجوي

تايوان تعلن اختراق 6 مقاتلات صينية مجالها الجوي

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، أنها رصدت 6 مقاتلات صينية عبرت الخط الأوسط الفاصل بينها وبين الصين خلال الـ24 ساعة الماضية. 11.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-11T07:33+0000

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وذكرت الدفاع التايوانية في بيان أنه بين الساعة 6 صباحا يوم السبت (10 ديسمبر/كانون الأول) والساعة 6 صباحا يوم الأحد (11 ديسمبر)، تم اكتشاف 6 مقاتلات صينية، بما في ذلك طائرتان دون طيار، في المجال الجوي بالقرب من تايوان.وأضافت أنه تم رصد 13 طائرة و4 سفن حربية صينية تعمل في مضيق تايوان خلال هذه الفترة. وأوضحت أن المقاتلات الصينية عبرت الخط الأوسط الفاصل، ودخل معظمها المجال الجوي جنوب غربي تايوان.وأكدت أنه تمت مراقبة تحركات الطائرات الصينية بعناية من قبل القوات الجوية التايوانية والسفن البحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية.كما أشارت الوزارة إلى أن الطائرات التي تم رصدها، تشمل طائرات مقاتلة من طراز شنيانغ J-11 وطائرة قاذفة Xian H-6 وطائرة استطلاع KJ-500 وطائرة دون طيار BZK-005 وطائرة دون طيار HALE-7.ويمثّل الخط الأوسط حدوداً غير رسمية، لكن يتم الالتزام بها إلى حد كبير، وتمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين.وحُدد هذا الخط خلال الحرب الباردة كوسيلة لمحاولة الفصل بين الجانبين المتخاصمين، وتقليل مخاطر اندلاع اشتباكات.وتخضع تايوان (الصينية) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة لها، بينما تؤكد تايوان - وهي منطقة لها حكومتها المنتخبة - أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.

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