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https://sputnikarabic.ae/20221211/تحذيرات-كثيرة-للعراق-سيواجه-صيفا-خطيرا-بسبب-ندرة-المياه-1071077121.html
تحذيرات كثيرة للعراق... سيواجه "صيفا خطيرا" بسبب ندرة المياه
تحذيرات كثيرة للعراق... سيواجه "صيفا خطيرا" بسبب ندرة المياه
حذر خبراء عراقيون، ومنظمات دولية مما أسموه "صيفا خطيرا" ستقبل عليه البلاد بسبب ندرة المياه التي يمكن أن تؤدي إلى الجفاف. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T09:34+0000
2022-12-11T09:34+0000
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ووفق ما نقله موقع "السومرية نيوز" عن المهندس الاستشاري في منظمة طبيعة العراق، جاسم الأسدي، فقد حذر من أن وزارة الموارد المائية، ستواجه صيفا خطيرا بسبب ندرة المياه، مؤكدا أن "كابوس الجفاف ما زال يلاحق العوائل والمزارعين في أهوار الجنوب".وقال: "وزارة الموارد المائية ستواجه صيفاً خطيراً نتيجة قلة المياه وصرف المياه على الزراعة كانت أحياناً غير مجدية"، لافتا إلى أن منطقة الأهوار "لم تستفيد من السيول والأمطار الأخيرة".ورصد الأسدي "أكثر من 1200 عائلة مزارعة نزحت من ذي قار باتجاه المدن الأخرى نتيجة قلة المياه وصعوبة وصولها الى الأهوار، فضلا عن نزوح آخر وكبير في أهوار الميلحة وام الطوس والحسيجة"، حسب تعبيره.وعزا التقرير أسباب ندرة المياه إلى "قلة هطول الأمطار في حوض نهر دجلة والفرات فضلا عن السدود التي تقيمها الدول المجاورة وسوء إدارة ملف المياه".وكان البنك الدولي قد حذر كذلك من انخفاض قدره 20% في الموارد المائية للعراق بحلول عام 2050 بسبب التغير المناخي.طالع أيضا: سوريا والعراق يتفقان على توحيد المواقف في ملف حصص المياه
https://sputnikarabic.ae/20221104/الرئيس-العراقي-عبد-اللطيف-رشيد-يؤكد-على-منح-أولوية-قصوى-لقضية-شح-المياه-1069831368.html
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أخبار العراق اليوم, العالم العربي
أخبار العراق اليوم, العالم العربي

تحذيرات كثيرة للعراق... سيواجه "صيفا خطيرا" بسبب ندرة المياه

09:34 GMT 11.12.2022
© Photo / Iraqi Security Cellالأجهزة الأمنية العراقية المختصة بمكافحة المتفجرات، مع خبراء فرنسيين، ينفذون عملية نوعية لتطهير نهر الفرات بمركز محافظة الأنبار غربي العراق، 30 سبتمبر/ أيلول 2020
الأجهزة الأمنية العراقية المختصة بمكافحة المتفجرات، مع خبراء فرنسيين، ينفذون عملية نوعية لتطهير نهر الفرات بمركز محافظة الأنبار غربي العراق، 30 سبتمبر/ أيلول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
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حذر خبراء عراقيون، ومنظمات دولية مما أسموه "صيفا خطيرا" ستقبل عليه البلاد بسبب ندرة المياه التي يمكن أن تؤدي إلى الجفاف.
ووفق ما نقله موقع "السومرية نيوز" عن المهندس الاستشاري في منظمة طبيعة العراق، جاسم الأسدي، فقد حذر من أن وزارة الموارد المائية، ستواجه صيفا خطيرا بسبب ندرة المياه، مؤكدا أن "كابوس الجفاف ما زال يلاحق العوائل والمزارعين في أهوار الجنوب".
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يؤكد على منح أولوية قصوى لقضية شح المياه
4 نوفمبر, 15:16 GMT
وقال: "وزارة الموارد المائية ستواجه صيفاً خطيراً نتيجة قلة المياه وصرف المياه على الزراعة كانت أحياناً غير مجدية"، لافتا إلى أن منطقة الأهوار "لم تستفيد من السيول والأمطار الأخيرة".
ورصد الأسدي "أكثر من 1200 عائلة مزارعة نزحت من ذي قار باتجاه المدن الأخرى نتيجة قلة المياه وصعوبة وصولها الى الأهوار، فضلا عن نزوح آخر وكبير في أهوار الميلحة وام الطوس والحسيجة"، حسب تعبيره.

وكان برنامج الغذاء العالمي قد أصدر تقريرا بعنوان "للعام الثالث على التوالي.. الجفاف يهدد أمن العراق الغذائي"، أكد فيه أن "العراق مقبل على موسم آخر شحيح المطر بينما كان العام الجاري 2022 هو من أقسى سنوات الجفاف منذ العام 1930".

وعزا التقرير أسباب ندرة المياه إلى "قلة هطول الأمطار في حوض نهر دجلة والفرات فضلا عن السدود التي تقيمها الدول المجاورة وسوء إدارة ملف المياه".
وكان البنك الدولي قد حذر كذلك من انخفاض قدره 20% في الموارد المائية للعراق بحلول عام 2050 بسبب التغير المناخي.
طالع أيضا: سوريا والعراق يتفقان على توحيد المواقف في ملف حصص المياه
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