https://sputnikarabic.ae/20221211/تساقط-الثلوج-يحرم-5-آلاف-شخص-من-الغاز-في-أذربيجان-1071074244.html
تساقط الثلوج يحرم 5 آلاف شخص من الغاز في أذربيجان
تساقط الثلوج يحرم 5 آلاف شخص من الغاز في أذربيجان
واجهت 5 مناطق في أذربيجان مشاكل في إمدادات الغاز جراء تساقط الثلوج بغزارة. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T07:35+0000
2022-12-11T07:35+0000
2022-12-11T07:35+0000
قطع إمداد الغاز
أذربيجان
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باكو - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لاتحاد إنتاج الغاز الأذربيجاني في بيان، اليوم الأحد إن 5 آلاف شخص يعيشون بلا غاز حاليا.وشهد عدد من المناطق في أذربيجان أحوالا جوية مضطربة خلال الأيام القليلة الماضية.وذكر البيان أن "اتحاد إنتاج الغاز الأذربيجاني حشد كافة الإمكانيات للاستمرار في توصيل الغاز للمواطنين بلا انقطاع في الطقس البارد. أحوال الطقس السيئة عرقلت العمل المكثف، ولكن على الرغم من ذلك، تم اتخاذ خطوات باتجاه حل مشكلة 5 آلاف شخص تركوا بلا غاز".حدثت مشاكل في إمداد الغاز بسبب الانخفاض الشديد في درجة الحرارة في إيمشلي وقوبا وقوسار وليريك وأستارا، بحسب البيان.
https://sputnikarabic.ae/20220718/علييف-يستقبل-رئيسة-المفوضية-الأوروبية-1065242334.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطع إمداد الغاز, أذربيجان
قطع إمداد الغاز, أذربيجان
تساقط الثلوج يحرم 5 آلاف شخص من الغاز في أذربيجان
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واجهت 5 مناطق في أذربيجان مشاكل في إمدادات الغاز جراء تساقط الثلوج بغزارة.
باكو - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لاتحاد إنتاج الغاز الأذربيجاني
في بيان، اليوم الأحد إن 5 آلاف شخص يعيشون بلا غاز حاليا.
وشهد عدد من المناطق في أذربيجان أحوالا جوية مضطربة خلال الأيام القليلة الماضية.
وذكر البيان أن "اتحاد إنتاج الغاز الأذربيجاني حشد كافة الإمكانيات للاستمرار في توصيل الغاز للمواطنين بلا انقطاع في الطقس البارد. أحوال الطقس السيئة عرقلت العمل المكثف، ولكن على الرغم من ذلك، تم اتخاذ خطوات باتجاه حل مشكلة 5 آلاف شخص تركوا بلا غاز".
حدثت مشاكل في إمداد الغاز
بسبب الانخفاض الشديد في درجة الحرارة في إيمشلي وقوبا وقوسار وليريك وأستارا، بحسب البيان.