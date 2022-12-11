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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221211/تضرر-مبنى-مدرسة-في-جمهورية-دونيتسك-نتيجة-قصف-القوات-الأوكرانية-1071087967.html
تضرر مبنى مدرسة في جمهورية دونيتسك نتيجة قصف القوات الأوكرانية
تضرر مبنى مدرسة في جمهورية دونيتسك نتيجة قصف القوات الأوكرانية
قال محافظ مدينة دونيتسك، أليكسي كولمزين، اليوم الأحد، إن مبنى مدرسة تضرر نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمنطقة فوروشيلوفسك في دونيتسك. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T14:24+0000
2022-12-11T14:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأوضح محافظ المدينة على تلغرام: " "خلال القصف الصباحي، تضررت المدرسة رقم 99 في دونيتسك".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في وقت سابق من اليوم، بحدوث قصف أوكراني بصواريخ "غراد" استهدف مجدداً وسط مدينة دونيتسك وطال مناطق أخرى من المدينة.وبحسب المراسل، تعرضت منطقتي فوروشيلوفسكي وكالينينسكي للقصف، وسمع دوي حوالي 20 قذيفة.وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221211/مقتل-شخص-وإصابة-ثلاثة-نتيجة-هجمات-صاروخية-أوكرانية-على-جمهورية-دونيتسك-1071072929.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك

تضرر مبنى مدرسة في جمهورية دونيتسك نتيجة قصف القوات الأوكرانية

14:24 GMT 11.12.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورآثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022
آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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قال محافظ مدينة دونيتسك، أليكسي كولمزين، اليوم الأحد، إن مبنى مدرسة تضرر نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمنطقة فوروشيلوفسك في دونيتسك.
وأوضح محافظ المدينة على تلغرام: " "خلال القصف الصباحي، تضررت المدرسة رقم 99 في دونيتسك".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في وقت سابق من اليوم، بحدوث قصف أوكراني بصواريخ "غراد" استهدف مجدداً وسط مدينة دونيتسك وطال مناطق أخرى من المدينة.
وبحسب المراسل، تعرضت منطقتي فوروشيلوفسكي وكالينينسكي للقصف، وسمع دوي حوالي 20 قذيفة.
وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
مقتل شخص وإصابة ثلاثة نتيجة هجمات صاروخية أوكرانية على جمهورية دونيتسك
06:30 GMT
وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:17 GMT
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