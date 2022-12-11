https://sputnikarabic.ae/20221211/تضرر-مبنى-مدرسة-في-جمهورية-دونيتسك-نتيجة-قصف-القوات-الأوكرانية-1071087967.html
تضرر مبنى مدرسة في جمهورية دونيتسك نتيجة قصف القوات الأوكرانية
تضرر مبنى مدرسة في جمهورية دونيتسك نتيجة قصف القوات الأوكرانية
قال محافظ مدينة دونيتسك، أليكسي كولمزين، اليوم الأحد، إن مبنى مدرسة تضرر نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمنطقة فوروشيلوفسك في دونيتسك. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T14:24+0000
2022-12-11T14:24+0000
2022-12-11T14:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأوضح محافظ المدينة على تلغرام: " "خلال القصف الصباحي، تضررت المدرسة رقم 99 في دونيتسك".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في وقت سابق من اليوم، بحدوث قصف أوكراني بصواريخ "غراد" استهدف مجدداً وسط مدينة دونيتسك وطال مناطق أخرى من المدينة.وبحسب المراسل، تعرضت منطقتي فوروشيلوفسكي وكالينينسكي للقصف، وسمع دوي حوالي 20 قذيفة.وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221211/مقتل-شخص-وإصابة-ثلاثة-نتيجة-هجمات-صاروخية-أوكرانية-على-جمهورية-دونيتسك-1071072929.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
تضرر مبنى مدرسة في جمهورية دونيتسك نتيجة قصف القوات الأوكرانية
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قال محافظ مدينة دونيتسك، أليكسي كولمزين، اليوم الأحد، إن مبنى مدرسة تضرر نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمنطقة فوروشيلوفسك في دونيتسك.
وأوضح محافظ المدينة على تلغرام: " "خلال القصف الصباحي، تضررت المدرسة رقم 99 في دونيتسك".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في وقت سابق من اليوم، بحدوث قصف أوكراني بصواريخ "غراد"
استهدف مجدداً وسط مدينة دونيتسك وطال مناطق أخرى من المدينة.
وبحسب المراسل، تعرضت منطقتي فوروشيلوفسكي وكالينينسكي للقصف، وسمع دوي حوالي 20 قذيفة.
وتواصل القوات الأوكرانية
، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.
وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.