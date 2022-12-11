https://sputnikarabic.ae/20221211/تفوق-الفولاذ-صلابة-علماء-يطورون-أقوى-سبيكة-معدنية-على-الإطلاق-1071085459.html

تفوق الفولاذ صلابة... علماء يطورون أقوى سبيكة معدنية على الإطلاق

تفوق الفولاذ صلابة... علماء يطورون أقوى سبيكة معدنية على الإطلاق

ركز علماء على دراسة سبيكة مكونة من مزيج الكروم والمنجنيز والحديد والكوبالت والنيكل، بعدما تبين لهم أن قوتها زادت عند درجة حرارة النيتروجين السائل دون تأثير على... 11.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-11T13:37+0000

2022-12-11T13:37+0000

2022-12-11T13:40+0000

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ومع ذلك أظهرت إحدى مشتقات هذه السبيكة وتدعى "كركوني" خصائص أكثر إثارة للدهشة، وحدد العلماء المزيج المكون من الكوبالت والنيكل والكروم باعتباره أقوى سبيكة معدنية معروفة.جاءت هذه النتائج بعد بحث أجراه العلماء من مختبر لورانس بيركلي الوطني ومختبر أوك ريدج الوطني حول سبيكة "كركوني" في الولايات المتحدة.وقال إيزو جورج، رئيس مجلس حكام نظرية السبائك المتقدمة والتنمية في أوك ريدج: "عندما تصمم مواد هيكلية، فأنت تريد أن تكون قوية، ولكن أيضا مرنة ومقاومة للكسر".وأدرف: "عادة ما يكون ذلك بمثابة حل وسط بين هذه الخصائص، لكن هذه المادة (تتميز) بكليهما، وبدلا من أن تصبح هشة في درجات الحرارة المنخفضة، تصبح أكثر صلابة".أظهرت السبيكة خصائص قوة عالية جدا، والتي زادت فقط مع التبريد الشديد، وظهر نفس السلوك "غير المعهود" من خلال معايير صلابة التأثير، أي مقاومة التشوه والليونة. يصبح الفولاذ، حتى أفضل أصنافه، هشا في مثل هذه الظروف، في حين أن المادة الجديدة، على العكس من ذلك، تزداد قوة فقط.تصل صلابة هذه المادة بالقرب من درجات حرارة الهيليوم السائل (218 مئوية ؛ 424 فهرنهايت) إلى 500 ميجاباسكال متر مربع من الجذر التربيعي، وفقا لربورت ريتشي، كبير علماء هيئة التدريس في قسم علوم المواد في مختبر بيركلي.وقال ريتشي: "في نفس الوحدات، تكون صلابة قطعة من السيليكون واحد، وهيكل الطائرة المصنوع من الألومنيوم في طائرات الركاب نحو 35، ومتانة بعض من أفضل أنواع الفولاذ قرب 100، لذا، فإن 500 هو رقم مذهل".ترجع نتيجة المادة المكونة حديثا إلى حقيقة أنه عندما تنخفض درجات الحرارة إلى مستويات حرجة، فإنها تغير بشكل أساسي شبكتها البلورية؛ من مكعب إلى سداسي. ويسمح هذا السلوك للهيكل الذري للمعادن بالاستمرار في التدفق ومواصلة مواجهة مقاومة جديدة من العوائق على مستوى أكبر بكثير.من غير المحتمل استخدام المادة في الحياة اليومية، خاصة مع نقص الكوبالت والنيكل في هذه الأيام، ولكن من المرجح استخدامها على نطاق واسع في صناعة الفضاء وفي إنتاج المعدات المستخدمة في القطب الشمالي.

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