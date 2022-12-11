https://sputnikarabic.ae/20221211/تقارير-دولية-تتوقع-تصدر-العراق-والإمارات-وقطر-للمنطقة-في-النمو-الاقتصادي-العام-المقبل-1071073452.html
تقارير دولية تتوقع تصدر العراق والإمارات وقطر للمنطقة في النمو الاقتصادي العام المقبل
تقارير دولية تتوقع تصدر العراق والإمارات وقطر للمنطقة في النمو الاقتصادي العام المقبل
توقعت تقارير دولية أن تتصدر العراق والإمارات وقطر المنطقة كأفضل نمو اقتصادي خلال العام المقبل 2023. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T06:46+0000
2022-12-11T06:46+0000
2022-12-11T06:46+0000
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ووفقا لتقرير أعدته وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة "الإيكونوميست"، بعنوان "الشرق الأوسط آفاق 2023 "، فقد تم تصنيف دول مثل تركيا، والعراق، والإمارات وقطر ضمن أعلى توقعات التقرير نموا في اقتصادها العام المقبل.ولفت التقرير إلى أن بلدا كالأردن يأتي "ضمن مناطق مطمئنة فيما يخص معدلات التضخم لمنطقة الشرق الأوسط".وبينما صنف بلدا مثل لبنان كأعلى دول المنطقة في مستويات التضخم، حيث وصل فيها إلى 167%، لفت إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى بأقل توقعات لمستوى التضخم ضمن اقتصادات المنطقة عند معدل 2.8%.طالع أيضا: محافظ البنك المركزي الأردني: ارتفاع التضخم في المملكة إلى 4.1%
https://sputnikarabic.ae/20210414/مصرف-لبنان-المركزي-يقول-إن-تدخله-منع-وصول-التضخم-إلى-275-بالمئة-1048685951.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار السعودية اليوم
تقارير دولية تتوقع تصدر العراق والإمارات وقطر للمنطقة في النمو الاقتصادي العام المقبل
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توقعت تقارير دولية أن تتصدر العراق والإمارات وقطر المنطقة كأفضل نمو اقتصادي خلال العام المقبل 2023.
ووفقا لتقرير
أعدته وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة "الإيكونوميست"، بعنوان "الشرق الأوسط آفاق 2023 "، فقد تم تصنيف دول مثل تركيا، والعراق، والإمارات وقطر ضمن أعلى توقعات التقرير نموا في اقتصادها العام المقبل.
ولفت التقرير إلى أن بلدا كالأردن يأتي "ضمن مناطق مطمئنة فيما يخص معدلات التضخم لمنطقة الشرق الأوسط".
وفيما توقع التقرير أن يصل معدل التضخم في الأردن للعام المقبل 2023 إلى معدل 3.5 في المئة، فقد توقع أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 2.6% العام المقبل.
وبينما صنف بلدا مثل لبنان
كأعلى دول المنطقة في مستويات التضخم، حيث وصل فيها إلى 167%، لفت إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى بأقل توقعات لمستوى التضخم ضمن اقتصادات المنطقة عند معدل 2.8%.