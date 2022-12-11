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https://sputnikarabic.ae/20221211/تويتر-تعتزم-زيادة-الحد-الأقصى-لحروف-التدوينات-من-280-إلى-4-آلاف-1071081269.html
"تويتر" تعتزم زيادة الحد الأقصى لحروف التدوينات من 280 إلى 4 آلاف
"تويتر" تعتزم زيادة الحد الأقصى لحروف التدوينات من 280 إلى 4 آلاف
قال إيلون ماسك المالك الجديد لشركة "تويتر"، اليوم الأحد، إن الشركة تعتزم زيادة الحد الأقصى للحروف في المنشورات على منصة التواصل الاجتماعي من 280 حرفا إلى 4... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T11:39+0000
2022-12-11T11:39+0000
تويتر
إيلون ماسك
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وكان ماسك قد قال في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني إن منصة التواصل الاجتماعي ستسمح قريبا للمستخدمين بنشر تدوينات طويلة.وأجاب ماسك بـ"نعم"، عندما سأله مستخدم عما إذا كانت "تويت"ر ستزيد عدد الحروف إلى أربعة آلاف.وحتى الآن، ما زال مستخدمو "تويتر" مقيدين بـ 280 حرفا لكل منشور، لذلك يتعين عليهم إرفاق صور بنص كبير لمنشوراتهم.في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، أنهى ماسك عملية الاستحواذ على تويتر بمبلغ 44 مليار دولار.في أعقاب الاستحواذ، غير ماسك في عمليات الشركة اليومية، حيث أقال المديرين التنفيذيين في تويتر المسؤولين عن خصوصية المنصة والأمن السيبراني والرقابة ، بالإضافة إلى حوالي ثلثي موظفي تويتر.
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تويتر, إيلون ماسك
تويتر, إيلون ماسك

"تويتر" تعتزم زيادة الحد الأقصى لحروف التدوينات من 280 إلى 4 آلاف

11:39 GMT 11.12.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYالملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة "تويتر" الأمريكية
الملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة تويتر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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قال إيلون ماسك المالك الجديد لشركة "تويتر"، اليوم الأحد، إن الشركة تعتزم زيادة الحد الأقصى للحروف في المنشورات على منصة التواصل الاجتماعي من 280 حرفا إلى 4 آلاف.
وكان ماسك قد قال في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني إن منصة التواصل الاجتماعي ستسمح قريبا للمستخدمين بنشر تدوينات طويلة.
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وأجاب ماسك بـ"نعم"، عندما سأله مستخدم عما إذا كانت "تويت"ر ستزيد عدد الحروف إلى أربعة آلاف.
وحتى الآن، ما زال مستخدمو "تويتر" مقيدين بـ 280 حرفا لكل منشور، لذلك يتعين عليهم إرفاق صور بنص كبير لمنشوراتهم.
في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، أنهى ماسك عملية الاستحواذ على تويتر بمبلغ 44 مليار دولار.
في أعقاب الاستحواذ، غير ماسك في عمليات الشركة اليومية، حيث أقال المديرين التنفيذيين في تويتر المسؤولين عن خصوصية المنصة والأمن السيبراني والرقابة ، بالإضافة إلى حوالي ثلثي موظفي تويتر.
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