https://sputnikarabic.ae/20221211/تويتر-يعيد-طرح-خدمة-توثيق-الحسابات-باشتراك-أعلى-لهواتف-آيفون-1071073599.html
"تويتر" يعيد طرح خدمة توثيق الحسابات... باشتراك أعلى لهواتف "آيفون"
"تويتر" يعيد طرح خدمة توثيق الحسابات... باشتراك أعلى لهواتف "آيفون"
أعلنت منصة التغريدات الأمريكية "تويتر" عن إعادة طرح خدمتها الشهرية "تويتر بلو"، الخاصة بتوثيق الحسابات ومنحها "العلامة الزرقاء"، بدءا من يوم غد الاثنين. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T07:15+0000
2022-12-11T07:15+0000
2022-12-11T07:15+0000
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لكن أشارت في بيان لها، أمس السبت، إلى أن الخدمة تم رفع سعر قيمتها الشهري إلى 11 دولار بدلا من 8 دولارات، وذلك في حال الاشتراك بها من خلال التطبيق الخاص بالمنصة على هواتف "آيفون".وتكمن الزيادة في سعر اشتراك "تويتر" على "آيفون"، لكون أن شركة "آبل" الأمريكية تحصل على عمولة بنسبة 30 في المئة على عمليات الشراء من داخل التطبيق.وأكدت منصة "تويتر" أن سعر الاشتراك الذي أعلن سابقا، 8 دولارات، مازال قائما في حال الاشتراك في "تويتر بلو" من خلال شبكة الإنترنت.وكان موقع "تويتر" أطلق خدمة "تويتر بلو" لهواتف "آيفون" في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، مقابل 8 دولارات شهريا، لكنها أوقفتها مؤقتا بعدما اكتشفت قيام "هاكرز" بتجاوز نظامها الأساسي، وانتشار "حسابات تنتحل الهوية" على المنصة.ومن أجل تجاوز هذا مستقبلا، أوضحت "تويتر" أنها نفذت إجراءات جديدة، تشمل إجبار المستخدمين الذين يرغبون في الحصول على علامة التوثيق الزرقاء، على التسجيل برقم هاتف بعد الاشتراك في الخدمة.وتتضمن خدمة "تويتر بلو" الحصرية على عدد من المميزات الأخرى، مثل القدرة على نشر مقاطع فيديو أطول، ومشاهدة إعلانات أقل، فضلا عن القدرة على تعديل التغريدات، وتحميل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل.وكان رئيس شركة "تويتر"، الملياردير، إيلون ماسك، أشار في وقت سابق إلى أن علامة التوثيق على "تويتر" سيتم تقسيمها إلى فئات، ذهبية ورمادية وزرقاء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
تويتر, مجتمع, منوعات
"تويتر" يعيد طرح خدمة توثيق الحسابات... باشتراك أعلى لهواتف "آيفون"
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أعلنت منصة التغريدات الأمريكية "تويتر" عن إعادة طرح خدمتها الشهرية "تويتر بلو"، الخاصة بتوثيق الحسابات ومنحها "العلامة الزرقاء"، بدءا من يوم غد الاثنين.
لكن أشارت في بيان لها، أمس السبت، إلى أن الخدمة تم رفع سعر قيمتها الشهري إلى 11 دولار بدلا من 8 دولارات، وذلك في حال الاشتراك بها من خلال التطبيق الخاص بالمنصة على هواتف "آيفون".
وتكمن الزيادة في سعر اشتراك "تويتر" على "آيفون"، لكون أن شركة "آبل" الأمريكية تحصل على عمولة بنسبة 30 في المئة على عمليات الشراء من داخل التطبيق.
وأكدت منصة "تويتر" أن سعر الاشتراك الذي أعلن سابقا، 8 دولارات، مازال قائما في حال الاشتراك في "تويتر بلو" من خلال شبكة الإنترنت.
وكان موقع "تويتر" أطلق خدمة "تويتر بلو" لهواتف "آيفون" في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، مقابل 8 دولارات شهريا، لكنها أوقفتها مؤقتا بعدما اكتشفت قيام "هاكرز" بتجاوز نظامها الأساسي، وانتشار "حسابات تنتحل الهوية
" على المنصة.
ومن أجل تجاوز هذا مستقبلا، أوضحت "تويتر" أنها نفذت إجراءات جديدة، تشمل إجبار المستخدمين الذين يرغبون في الحصول على علامة التوثيق الزرقاء، على التسجيل برقم هاتف بعد الاشتراك في الخدمة.
وتتضمن خدمة "تويتر بلو" الحصرية على عدد من المميزات الأخرى، مثل القدرة على نشر مقاطع فيديو أطول، ومشاهدة إعلانات أقل، فضلا عن القدرة على تعديل التغريدات، وتحميل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل.
وكان رئيس شركة "تويتر"، الملياردير، إيلون ماسك، أشار في وقت سابق إلى أن علامة التوثيق على "تويتر" سيتم تقسيمها إلى فئات، ذهبية ورمادية وزرقاء
.