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https://sputnikarabic.ae/20221211/ثلاثة-قتلى-وعشرات-المفقودين-بعد-انفجار-مبنى-سكني-بجزيرة-جيرسي-البريطانية-1071071070.html
ثلاثة قتلى وعشرات المفقودين بعد انفجار مبنى سكني بجزيرة جيرسي البريطانية
ثلاثة قتلى وعشرات المفقودين بعد انفجار مبنى سكني بجزيرة جيرسي البريطانية
قالت رئيسة وزراء جزيرة جيرسي البريطانية، كريستينا مور، يوم السبت إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وفقد العشرات بعد انفجار وحريق في مبنى سكني. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T01:43+0000
2022-12-11T01:43+0000
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وامتنعت الشرطة عن التكهن بالسبب، لكن السكان أفادوا برائحة الغاز في الليلة السابقة للانفجار. لم يتم تصنيف الوضع على أنه حادث إرهابي، رغم أن السلطات تحقق في جميع السبل.وقال روبن سميث، كبير ضباط شرطة جزيرة جيرسي، إنه تم تنبيه الشرطة المحلية بالحادث قبل الساعة 4 صباحًا بالتوقيت المحلي، مضيفًا أن خدمات الطوارئ استجابت بعد ذلك لموقع الحادث وأخمدت الحريق.وقال إنه تم إخلاء عدد من الشقق. مضيفًا أنه تم نقل ما بين 20 و30 شخصًا إلى دار بلدية قريبة بحثا عن ملجأ.وأضاف سميث أن عملية البحث والإنقاذ للمفقودين قد بدأت، وفقا لشبكة "سي إن إن".جيرسي هي جزيرة تقع قبالة الساحل الشمالي الغربي لفرنسا، وهي مملوكة للتاج البريطاني، ولكنها ليست جزءًا من المملكة المتحدة نفسها.
https://sputnikarabic.ae/20221210/مصرع-شخص-وفقدان-12-آخرين-إثر-انفجار-داخل-مبنى-سكني-في-بريطانيا-فيديو-1071049658.html
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ثلاثة قتلى وعشرات المفقودين بعد انفجار مبنى سكني بجزيرة جيرسي البريطانية

01:43 GMT 11.12.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN SALOM-GOMISثلاثة قتلى وعشرات المفقودين بعد انفجار مبنى سكني بجزيرة جيرسي البريطانية 9 ديسمبر 2022
ثلاثة قتلى وعشرات المفقودين بعد انفجار مبنى سكني بجزيرة جيرسي البريطانية 9 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN SALOM-GOMIS
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قالت رئيسة وزراء جزيرة جيرسي البريطانية، كريستينا مور، يوم السبت إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وفقد العشرات بعد انفجار وحريق في مبنى سكني.
وامتنعت الشرطة عن التكهن بالسبب، لكن السكان أفادوا برائحة الغاز في الليلة السابقة للانفجار. لم يتم تصنيف الوضع على أنه حادث إرهابي، رغم أن السلطات تحقق في جميع السبل.
وقال روبن سميث، كبير ضباط شرطة جزيرة جيرسي، إنه تم تنبيه الشرطة المحلية بالحادث قبل الساعة 4 صباحًا بالتوقيت المحلي، مضيفًا أن خدمات الطوارئ استجابت بعد ذلك لموقع الحادث وأخمدت الحريق.
وأكد سميث أن المبنى المكون من ثلاثة طوابق "انهار تمامًا"، واصفًا الموقف بأنه "مشهد مدمر".
وقال إنه تم إخلاء عدد من الشقق. مضيفًا أنه تم نقل ما بين 20 و30 شخصًا إلى دار بلدية قريبة بحثا عن ملجأ.
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وأضاف سميث أن عملية البحث والإنقاذ للمفقودين قد بدأت، وفقا لشبكة "سي إن إن".
جيرسي هي جزيرة تقع قبالة الساحل الشمالي الغربي لفرنسا، وهي مملوكة للتاج البريطاني، ولكنها ليست جزءًا من المملكة المتحدة نفسها.
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