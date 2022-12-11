https://sputnikarabic.ae/20221211/رئيس-وزراء-أبخازيا-نعمل-مع-روسيا-لتحسين-قوانين-الاستثمار-في-قطاع-الطاقة-1071073949.html
رئيس وزراء أبخازيا: نعمل مع روسيا لتحسين قوانين الاستثمار في قطاع الطاقة
رئيس وزراء أبخازيا: نعمل مع روسيا لتحسين قوانين الاستثمار في قطاع الطاقة
أكد رئيس الوزراء الأبخازي، ألكسندر أنكفاب، أن بلاده تعمل مع روسيا لتحسين قوانين الاستثمار في قطاع الطاقة. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T07:17+0000
2022-12-11T07:17+0000
2022-12-11T07:17+0000
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وحسب تصريحات أدلى بها أنكفاب لوكالة "سبوتنيك"، فإن سوخومي تعمل مع موسكو لتحسين التشريعات الخاصة بالاستثمارات في قطاع الطاقة في أبخازيا.وأوضح أنكفاب أن هناك مشكلة في إمدادات الطاقة في أبخازيا والجمهورية بحاجة إلى استثمارات روسية في قطاع الطاقة، مضيفًا أنه يجب على المستثمرين فهم التشريع الذي ينظم العلاقات القانونية في هذا القطاع.وكانت أبخازيا قد فرضت قيودا على إمدادات الكهرباء في أربع من المناطق السبع للجمهورية منها العاصمة سوخومي، وذلك على إثر أزمة الطاقة التي نشأت في أبخازيا في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وبسبب نقص التدفئة المركزية وإمدادات الغاز في مدن ومناطق الجمهورية، تعاني البنية التحتية للطاقة الكهربائية من زيادة الأحمال على الشبكات، مما يؤدي إلى تكرار الحوادث في المحطات الفرعية وخطوط الكهرباء.
https://sputnikarabic.ae/20190930/بوتين-روسيا-مستمرة-في-مساعدة-ودعم-أبخازيا-1043015031.html
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روسيا, العالم
رئيس وزراء أبخازيا: نعمل مع روسيا لتحسين قوانين الاستثمار في قطاع الطاقة
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أكد رئيس الوزراء الأبخازي، ألكسندر أنكفاب، أن بلاده تعمل مع روسيا لتحسين قوانين الاستثمار في قطاع الطاقة.
موسكو - سبوتنيك. وحسب تصريحات أدلى بها أنكفاب لوكالة "سبوتنيك"، فإن سوخومي تعمل مع موسكو لتحسين التشريعات الخاصة بالاستثمارات في قطاع الطاقة في أبخازيا.
30 سبتمبر 2019, 07:31 GMT
وأوضح أنكفاب أن هناك مشكلة في إمدادات الطاقة في أبخازيا والجمهورية بحاجة إلى استثمارات روسية في قطاع الطاقة، مضيفًا أنه يجب على المستثمرين فهم التشريع الذي ينظم العلاقات القانونية في هذا القطاع.
وأضاف: "حتى الآن هذا التشريع لا يناسب المستثمرين الروس ونعمل على تحسينه"، حسب تعبيره.
وكانت أبخازيا قد فرضت قيودا على إمدادات الكهرباء في أربع من المناطق السبع للجمهورية منها العاصمة سوخومي، وذلك على إثر أزمة الطاقة التي نشأت في أبخازيا في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وفي فترة الخريف والشتاء، تواجه أبخازيا تقليديًا نقصًا في الطاقة، على الرغم من الحظر المفروض على أنشطة تعدين العملات المشفرة.
وبسبب نقص التدفئة المركزية وإمدادات الغاز في مدن ومناطق الجمهورية، تعاني البنية التحتية للطاقة الكهربائية من زيادة الأحمال على الشبكات، مما يؤدي إلى تكرار الحوادث في المحطات الفرعية وخطوط الكهرباء.