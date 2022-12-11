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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221211/رجل-أعمال-إسرائيلي-يعتزم-منح-منتخب-المغرب-هدية-مالية-ضخمة-1071087724.html
رجل أعمال إسرائيلي يعتزم منح منتخب المغرب هدية مالية ضخمة
رجل أعمال إسرائيلي يعتزم منح منتخب المغرب هدية مالية ضخمة
تساءلت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس السبت، عن مدى وفاء رجل أعمال إسرائيلي لوعده بمنح كل فرد من لاعبي المنتخب المغربي 10 آلاف دولار تقديرا لوصولهم إلى... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T14:14+0000
2022-12-11T14:14+0000
بطولة كأس العالم 2022
أخبار المغرب اليوم
إسرائيل
منتخب المغرب لكرة القدم
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وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابها الرسمي في "تويتر"، مساء أمس السبت، المعروف باسم "إسرائيل بالعربية" أن يوسي دهان، رجل الأعمال الإسرائيلي سبق ووعد بمنح كل لاعب من المنتخب المغربي 10 آلاف دولار.وقالت الوزارة:وكان المنتخب المغربي لكرة القدم قد كتب التاريخ بأسطر من ذهب، أمس السبت، حينما تغلب على نظيره البرتغالي ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022".تغلب المنتخب المغربي على منتخب البرتغال العنيد بهدف دون رد، عن طريق اللاعب يوسف النصيري من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليقود "أسود الأطلس" لدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والقارة الأفريقية.وكان المنتخب المغربي قد تأهل لدور ربع النهائي بعد نجاحه في الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح (3-0)، عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (0-0).ومن المقرر أن يلعب المنتخب المغربي مع نظيره الفرنسي الذي تغلب على المنتخب الإنجليزي بهدفين لهدف واحد.يذكر أن المنتخب المغربي يعد المنتخب الثالث الذي يضمن مقعدا في المربع الذهبي بعد تأهل منتخبي كرواتيا والأرجنتين، أول أمس الجمعة، على حساب كل من البرازيل وهولندا على الترتيب.وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا، إذ بات أول فريق عربي يتأهل لربع نهائي المونديال، كما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي وأفريقي ومغربي يصل لهذا الدور.
أخبار المغرب اليوم
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أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, منتخب المغرب لكرة القدم
أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, منتخب المغرب لكرة القدم

رجل أعمال إسرائيلي يعتزم منح منتخب المغرب هدية مالية ضخمة

14:14 GMT 11.12.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBمنتخب المغرب والجزائر
منتخب المغرب والجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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تساءلت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس السبت، عن مدى وفاء رجل أعمال إسرائيلي لوعده بمنح كل فرد من لاعبي المنتخب المغربي 10 آلاف دولار تقديرا لوصولهم إلى الأدوار النهائية خلال كأس العالم "قطر 2022".
وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابها الرسمي في "تويتر"، مساء أمس السبت، المعروف باسم "إسرائيل بالعربية" أن يوسي دهان، رجل الأعمال الإسرائيلي سبق ووعد بمنح كل لاعب من المنتخب المغربي 10 آلاف دولار.
وقالت الوزارة:
ترى كيف سيكون رد فعله بعد الفوز الرائع الذي حققه المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي.
وكان المنتخب المغربي لكرة القدم قد كتب التاريخ بأسطر من ذهب، أمس السبت، حينما تغلب على نظيره البرتغالي ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022".
تغلب المنتخب المغربي على منتخب البرتغال العنيد بهدف دون رد، عن طريق اللاعب يوسف النصيري من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليقود "أسود الأطلس" لدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والقارة الأفريقية.
وكان المنتخب المغربي قد تأهل لدور ربع النهائي بعد نجاحه في الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح (3-0)، عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة (0-0).
ومن المقرر أن يلعب المنتخب المغربي مع نظيره الفرنسي الذي تغلب على المنتخب الإنجليزي بهدفين لهدف واحد.
يذكر أن المنتخب المغربي يعد المنتخب الثالث الذي يضمن مقعدا في المربع الذهبي بعد تأهل منتخبي كرواتيا والأرجنتين، أول أمس الجمعة، على حساب كل من البرازيل وهولندا على الترتيب.
وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا، إذ بات أول فريق عربي يتأهل لربع نهائي المونديال، كما أصبح وليد الركراكي أول مدرب عربي وأفريقي ومغربي يصل لهذا الدور.
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