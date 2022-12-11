https://sputnikarabic.ae/20221211/زيلينسكي-يعلن-أن-النرويج-خصصت-100-مليون-دولار-لاستعادة-نظام-الطاقة-في-أوكرانيا-1071070474.html
زيلينسكي يعلن أن النرويج خصصت 100 مليون دولار لاستعادة نظام الطاقة في أوكرانيا
زيلينسكي يعلن أن النرويج خصصت 100 مليون دولار لاستعادة نظام الطاقة في أوكرانيا
أعلن فلاديمير زيلينسكي، يوم السبت، أن النرويج خصصت 100 مليون دولار لاستعادة نظام الطاقة في أوكرانيا. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T00:15+0000
2022-12-11T00:15+0000
2022-12-11T00:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828311_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5dee12cabe9ab886d7101b6e9d467b25.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي، "هناك أخبار مهمة من النرويج. هناك حزمة دعم جديدة بقيمة 100 مليون دولار لاستعادة نظام الطاقة لدينا.. نتلقى الدعم الدفاعي والاقتصادي والسياسي والمساعدات الإنسانية من النرويج.. وتساعد النرويج أيضا في شراء الغاز".يأتي ذلك، في وقت تواصل فيه القوات الروسية ضرباتها على البنية التحتية للطاقة والمواقع الأمنية والاتصالات العسكرية، والتي بدأتها يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه، وفقا للسلطات الروسية، المخابرات الأوكرانية.وفي هذا السياق، استهدفت الضربات مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا، بما فيها كييف وخاركوف ولفوف وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20221210/مقتل-اثنين-وإصابة-عشرة-آخرين-في-قصف-أوكراني-لمركز-ترفيهي-بميليتوبول-1071070191.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828311_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b58e98f058ae67e1f295e796f53e940f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يعلن أن النرويج خصصت 100 مليون دولار لاستعادة نظام الطاقة في أوكرانيا
تابعنا عبر
أعلن فلاديمير زيلينسكي، يوم السبت، أن النرويج خصصت 100 مليون دولار لاستعادة نظام الطاقة في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي، "هناك أخبار مهمة من النرويج. هناك حزمة دعم جديدة بقيمة 100 مليون دولار
لاستعادة نظام الطاقة لدينا.. نتلقى الدعم الدفاعي والاقتصادي والسياسي والمساعدات الإنسانية من النرويج.. وتساعد النرويج أيضا في شراء الغاز".
يأتي ذلك، في وقت تواصل فيه القوات الروسية ضرباتها على البنية التحتية للطاقة والمواقع الأمنية والاتصالات العسكرية، والتي بدأتها يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه، وفقا للسلطات الروسية، المخابرات الأوكرانية.
وفي هذا السياق، استهدفت الضربات مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا، بما فيها كييف وخاركوف ولفوف وغيرها.