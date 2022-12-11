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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221211/زيلينسكي-يعلن-أن-النرويج-خصصت-100-مليون-دولار-لاستعادة-نظام-الطاقة-في-أوكرانيا-1071070474.html
زيلينسكي يعلن أن النرويج خصصت 100 مليون دولار لاستعادة نظام الطاقة في أوكرانيا
زيلينسكي يعلن أن النرويج خصصت 100 مليون دولار لاستعادة نظام الطاقة في أوكرانيا
أعلن فلاديمير زيلينسكي، يوم السبت، أن النرويج خصصت 100 مليون دولار لاستعادة نظام الطاقة في أوكرانيا. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T00:15+0000
2022-12-11T00:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي، "هناك أخبار مهمة من النرويج. هناك حزمة دعم جديدة بقيمة 100 مليون دولار لاستعادة نظام الطاقة لدينا.. نتلقى الدعم الدفاعي والاقتصادي والسياسي والمساعدات الإنسانية من النرويج.. وتساعد النرويج أيضا في شراء الغاز".يأتي ذلك، في وقت تواصل فيه القوات الروسية ضرباتها على البنية التحتية للطاقة والمواقع الأمنية والاتصالات العسكرية، والتي بدأتها يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه، وفقا للسلطات الروسية، المخابرات الأوكرانية.وفي هذا السياق، استهدفت الضربات مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا، بما فيها كييف وخاركوف ولفوف وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20221210/مقتل-اثنين-وإصابة-عشرة-آخرين-في-قصف-أوكراني-لمركز-ترفيهي-بميليتوبول-1071070191.html
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الأخبار
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فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يعلن أن النرويج خصصت 100 مليون دولار لاستعادة نظام الطاقة في أوكرانيا

00:15 GMT 11.12.2022
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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أعلن فلاديمير زيلينسكي، يوم السبت، أن النرويج خصصت 100 مليون دولار لاستعادة نظام الطاقة في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي، "هناك أخبار مهمة من النرويج. هناك حزمة دعم جديدة بقيمة 100 مليون دولار لاستعادة نظام الطاقة لدينا.. نتلقى الدعم الدفاعي والاقتصادي والسياسي والمساعدات الإنسانية من النرويج.. وتساعد النرويج أيضا في شراء الغاز".
يأتي ذلك، في وقت تواصل فيه القوات الروسية ضرباتها على البنية التحتية للطاقة والمواقع الأمنية والاتصالات العسكرية، والتي بدأتها يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه، وفقا للسلطات الروسية، المخابرات الأوكرانية.
جندي روسي في أحد شوارع مدينة ميليتوبول بممقاطعة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل اثنين وإصابة عشرة آخرين في قصف أوكراني لمركز ترفيهي بميليتوبول
أمس, 22:32 GMT
وفي هذا السياق، استهدفت الضربات مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا، بما فيها كييف وخاركوف ولفوف وغيرها.
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