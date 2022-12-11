https://sputnikarabic.ae/20221211/سوريا-المقداد-يستقبل-معاون-وزير-الخارجية-الإيراني-1071091563.html

سوريا… المقداد يستقبل معاون وزير الخارجية الإيراني

سوريا… المقداد يستقبل معاون وزير الخارجية الإيراني

استقبل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القنصلية علي رضا، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين. 11.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-11T15:38+0000

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جرى اللقاء بمقر وزارة الخارجية السورية في دمشق، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، التي أشارت إلى أن الجانبين تناولا سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.وبحث الجانبان التعاون في المجال القنصلي لمواجهة ما وصفوه بـ "الضغوط والابتزازت الغربية"، التي يتم ممارستها ضد دول مستقلة، من أجل تمرير أجندات خاصة بها.ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين دانا العقوبات التي تفرضها واشنطن والاتحاد الأوروبي ضد إيران وسوريا، مؤكدين أنها تستهدف مواطني الدولتين وتؤثر على حياتهم اليومية.وقال المقداد إن دمشق لها موقف ثابت في دعمها لإيران، مشيرة إلى أن طهران تعاملت مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد بحكمة ستمكنها من الانتصار على المؤامرات الغربية كما انتصرت سوريا في حربها على الإرهاب.من جانبه أكد معاون وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لها موقف ثابت في دعم الموقف السوري، مؤكدا أهمية تنسيق المواقف والتصدي لمحاولات التدخل في شؤونها.

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