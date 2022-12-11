عربي
https://sputnikarabic.ae/20221211/سوريا-المقداد-يستقبل-معاون-وزير-الخارجية-الإيراني-1071091563.html
سوريا… المقداد يستقبل معاون وزير الخارجية الإيراني
سوريا… المقداد يستقبل معاون وزير الخارجية الإيراني
استقبل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القنصلية علي رضا، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T15:38+0000
2022-12-11T15:38+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/17/1066759814_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_8038e9aa3a404a48879ea78f8bb9d279.jpg
جرى اللقاء بمقر وزارة الخارجية السورية في دمشق، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، التي أشارت إلى أن الجانبين تناولا سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.وبحث الجانبان التعاون في المجال القنصلي لمواجهة ما وصفوه بـ "الضغوط والابتزازت الغربية"، التي يتم ممارستها ضد دول مستقلة، من أجل تمرير أجندات خاصة بها.ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين دانا العقوبات التي تفرضها واشنطن والاتحاد الأوروبي ضد إيران وسوريا، مؤكدين أنها تستهدف مواطني الدولتين وتؤثر على حياتهم اليومية.وقال المقداد إن دمشق لها موقف ثابت في دعمها لإيران، مشيرة إلى أن طهران تعاملت مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد بحكمة ستمكنها من الانتصار على المؤامرات الغربية كما انتصرت سوريا في حربها على الإرهاب.من جانبه أكد معاون وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لها موقف ثابت في دعم الموقف السوري، مؤكدا أهمية تنسيق المواقف والتصدي لمحاولات التدخل في شؤونها.
https://sputnikarabic.ae/20221207/رئيسي-الأمريكيون-يسعون-إلى-جعل-إيران-مثل-سوريا-1070956961.html
https://sputnikarabic.ae/20221210/إيران-ترد-على-بيان-السعودية-والصين-الذي-دعاها-إلى-احترام-مبدأ-حسن-الجوار-1071045354.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/17/1066759814_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_e2896510017305a076f920b0c3789f31.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران

سوريا… المقداد يستقبل معاون وزير الخارجية الإيراني

15:38 GMT 11.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
استقبل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القنصلية علي رضا، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
جرى اللقاء بمقر وزارة الخارجية السورية في دمشق، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، التي أشارت إلى أن الجانبين تناولا سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2022
رئيسي: الأمريكيون يسعون إلى جعل إيران مثل سوريا
7 ديسمبر, 19:17 GMT
وبحث الجانبان التعاون في المجال القنصلي لمواجهة ما وصفوه بـ "الضغوط والابتزازت الغربية"، التي يتم ممارستها ضد دول مستقلة، من أجل تمرير أجندات خاصة بها.
ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين دانا العقوبات التي تفرضها واشنطن والاتحاد الأوروبي ضد إيران وسوريا، مؤكدين أنها تستهدف مواطني الدولتين وتؤثر على حياتهم اليومية.
الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى اليسار، يستمع إلى النشيد الوطني الصيني بجوار ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان في الرياض، المملكة العربية السعودية، 8 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
إيران ترد على بيان السعودية والصين الذي دعاها إلى احترام مبدأ حسن الجوار
أمس, 10:57 GMT
وقال المقداد إن دمشق لها موقف ثابت في دعمها لإيران، مشيرة إلى أن طهران تعاملت مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد بحكمة ستمكنها من الانتصار على المؤامرات الغربية كما انتصرت سوريا في حربها على الإرهاب.
من جانبه أكد معاون وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لها موقف ثابت في دعم الموقف السوري، مؤكدا أهمية تنسيق المواقف والتصدي لمحاولات التدخل في شؤونها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала